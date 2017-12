Persisten negocios en la informalidad

Chihuahua— El 43 por ciento de los empresarios informales piensan que pagar impuestos al Gobierno no contribuye al desarrollo del país, esta es una de las razones por las que no se regularizan.Además, el 25 por ciento considera que constituirse en un negocio formal no les traería beneficios.Lo anterior lo arrojó la Encuesta Empresarial de Chihuahua realizada por la OIT y Coparmex, que hizo contacto con 379 negocios informales de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, de los cuales el 40% lleva más de 5 años en el mercado y un 16% tienen más de 15 años de existencia.Para las empresas informales los factores que representan los principales obstáculos del entorno de negocios de acuerdo a este análisis estadístico son: la falta de seguridad ciudadana, los incentivos a la informalidad, los costos de los servicios y la falta de acceso al financiamiento.La encuesta plantea que en el universo empresarial de Chihuahua es común encontrar numerosos negocios informales y aunque una parte de ellos evoluciona en algún momento hacia la formalidad, una parte importante se perpetúa en la condición de informalidad.Un 38% de los empresarios considera que no estar en regla no les genera problemas para desarrollar su actividad económica.Sobre el grado escolar de los directores de las entidades irregulares, se informó que un 5 por ciento tiene educación primaria, un 57 secundaria o técnica media y un 38 por ciento dijo tener grado universitario o técnico superior.De los trabajadores de empresas informales, el 19 por ciento dijo no tener ningún grado de escolaridad, un 9 por ciento primaria, el 68% secundaria o técnica y un 21 por ciento educación universitaria.La encuesta detalla que un poco más de la mitad de los negocios informales considera altos, los costos del trámite para formalizarse, mientras que la mitad de ellos también consideran difíciles y tediosos dichos trámites.Sin embargo, estos dos resultados también deben ser vistos con interés por parte de las instituciones públicas correspondientes.Porque una medida relativamente simple y de fácil implementación, para promover la formalización de los negocios informales, sería la de echar a andar un procedimiento ágil, simplificado y de bajo costo, para tramitar la personería jurídica y el registro formal de tales entidades de negocios informales.Es decir, para las entidades públicas también hay oportunidades para realizar importantes avances en la formalización de los negocios informales en Chihuahua, concluyeron los encuestadores.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.