Ciudad de México— Productores e investigadores proponen que el nopal cuente con su Denominación de Origen, pues es un cultivo que se está difundiendo por varios países.Dicha denominación sería importante porque con ella se protegería al país como centro de origen del nopal ante el mundo.“Se sabe que el centro de origen es México; sin embargo, se ha difundido a muchos otros países tanto en América como en Europa, Sudáfrica y ahorita está teniendo auge en Asia, en particular en la India y China”, detalló Gilberto Aranda, investigador del posgrado en Producción Animal de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh).Desde 2008 y 2009 China y Japón buscaban conseguir esta denominación, pero no les ha sido posible, resaltó Joel Cruz, presidente de la cooperativa de Productores Agropecuarios de la Ciudad de México (Proagrocidme).“China quiere tener la Denominación de Origen, pero también ellos no la pueden obtener porque es un producto que no es originario de allá y está bien documentado como es que igual japoneses vinieron aquí y se llevaron plantas de acá”, refirió Cruz.Aranda dijo que con la expansión del cultivo podría llegar a ser preocupante que se difuminara su origen y México hasta tendría que llegar a pagar regalías por plantar la especie.“Ahí se fundamenta la preocupación de varios productores e investigadores de ¿qué va a pasar con el nopal?. No sea que después nosotros vayamos a tener que pagar regalías o no podamos usar el nombre”, temió Aranda.Refirió que la Denominación de Origen sería para todo el país, pues el nopal se da en varias regiones de México.“Es una planta que se da fundamentalmente, por su metabolismo, se adapta mejor a las regiones áridas y semiáridas, pero también hemos encontrado nopal en alturas superiores a los 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar, como también a nivel del mar; entonces es una planta que puede tener muchas aplicaciones en nuestro país”, puntualizó.Agregó que el 60 por ciento del territorio nacional es zona árida o semiárida.

