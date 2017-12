Rebasa Infonavit en 50% meta en el estado

Chihuahua— El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgó 33 mil 224 créditos hipotecarios en el estado de Chihuahua durante el 2017, casi 50 por ciento más de lo proyectado al inicio del año, informó el delegado Enrique Medina Reyes.Agregó que, pese a la incertidumbre que empezó el año y los apoyos extraordinarios del Instituto a las zonas devastadas por los sismos y huracanes del país, en Chihuahua se superaron las metas proyectadas para el presente ejercicio.Los préstamos otorgados dejaron una derrama económica de 6 mil 406 millones 894 mil 401 pesos, unos mil millones más que en el 2016.De acuerdo con la información proporcionada, a principios de año se proyectó ejercer 22 mil 293 créditos en la entidad y cerraron el año con 33 mil 224, es decir, se superó la meta en un 49 por ciento.Medina Reyes detalló que los préstamos más demandados por los derechohabientes fueron para la compra de vivienda usada, con un total de 12 mil 445 financiamientos, equivalentes al 55.82 por ciento del total.Observó que en Chihuahua hay una sensible preferencia de los derechohabientes por adquirir vivienda usada, ya que eso les da oportunidad de buscar una vivienda que se encuentre cerca a la escuela o guardería de los hijos, cercana a su centro de trabajo, entre otras causas. Los más de 12 mil préstamos significaron 18 por ciento más respecto a la meta establecida de 10 mil 547.El delegado de Infonavit indicó que también extendieron 8 mil 341 créditos en la entidad para compra de casas nuevas, apenas 0.37% más respecto a la meta de 8 mil 310.Por lo que hace al financiamiento a través del Programa Mejoravit, sumaron 12 mil 438 créditos, cifra 361% mayor los 3 mil 436 establecidos como meta para el 2017.Detalló que el Mejoravit se ofrece a derechohabientes que tienen una vivienda o ya pagaron un crédito y buscan hacer ampliaciones o mejoras.El Infonavit entrega al acreditado una tarjeta para que acuda a establecimientos autorizados a comprar los insumos o material correspondiente, con ello se busca que el financiamiento no se aplique en otros fines.Medina resaltó la importancia de los resultados logrados durante el 2017, sobre todo porque se inició con ciertos temores respecto a la situación económica por la revisión del TLCAN y el inicio de la administración de Donald Trump, entre otros factores.También hubo resquemores de que los presupuestos se restringieran a las entidades debido a las necesidades generadas en diversos estados afectados por sismos y huracanes, lo cual no fue así ya que no hubo ninguna restricción crediticia.

