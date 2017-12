Monterrey— Ante una situación en la que Pemex no se da abasto para satisfacer la demanda nacional de diesel, ésta ha tenido que salir a hacer compras del combustible en China, Japón y hasta en Malasia para cubrir los requerimientos de sus clientes.De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria, la empresa productiva del Estado importó en noviembre 8.656 millones de barriles de diesel –mil 376 millones de litros–, de los cuales el 16.2 por ciento provino de países asiáticos.El que más contribuyó a esas importaciones fue China, con 148.3 millones de litros; seguido de Malasia, de donde Pemex consiguió 49.7 millones, mientras que de Japón llegaron en noviembre 25.2 millones de litros.En agosto y octubre pasados Pemex también había recurrido a China, en su mayor parte, para satisfacer el suministro de sus clientes con importaciones de 45.8 y 19.9 millones de litros, respectivamente.En ese sentido, y con una refinación de alrededor de 480 millones de litros de diesel en noviembre, las importaciones –tanto privadas y por parte de Pemex– el mes pasado pudieron haber representado casi el 80 por ciento de las ventas totales.En el caso de los privados también elevaron sus importaciones en noviembre a un total de 202.5 millones de litros, todo ese volumen traído desde Estados Unidos, representando un 12.8 por ciento de las importaciones totales.Consultado al respecto, un ex directivo de Pemex señaló que pese a que los costos de transporte pueden ser mayores al traer combustibles desde Asia, estos mercados están ofreciendo condiciones muy atractivas.“Ahorita están encontrando buenos precios en países asiáticos, que le compiten a los de Estados Unidos, aunque tengo dudas de si la calidad de los petrolíferos que están trayendo cumple con la normatividad”, dijo.“Hay refinerías en Rusia que te ofrecen, por ejemplo, si el precio Platts estuviera en 1.80 dólares por galón (de diesel), ellos te ponen un barco en el puerto listo para descargar a precios de 1.35 o 1.40 dólares”.El problema, abundó el especialista, es que actualmente no se cuenta con terminales marítimas privadas suficientes para aprovechar esas condiciones de arbitraje en los precios finales.De acuerdo con la información de comercio exterior de Pemex, el precio promedio por litro del diesel importado fue de 0.4749 dólares en octubre (última cifra actualizada), un 14.5 por ciento más de lo que le costó un litro del mismo combustible en octubre del 2016, de 0.4148 dólares.

