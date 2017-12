Tras la proclamación de la reforma fiscal de Estados Unidos vienen escenarios complejos para la industria maquiladora en Ciudad Juárez, pero los analistas señalaron que los efectos negativos de la ley tributaria podrían verse reflejados hasta principios de 2019.La nueva normatividad –que entrará en vigor a partir de enero de 2018– impondrá una tasa corporativa del 21 por ciento, impuestos a transacciones de subsidiarias en el extranjero, así como, otros beneficios fiscales con los cuales el país vecino busca reducir el déficit comercial de 2.6 billones de dólares y atraer inversiones.El director de Solo Negocios y presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Juárez, Alejandro Sandoval Murillo, señaló que la reforma fiscal podría dejar fuera de competencia a México y traer escenarios conflictivos, pero aclaró que aún no es posible descifrar cómo repercutirá.“Algunos corporativos han señalado que partir de febrero será cuando podrían empezar a estimar afectaciones, pero yo creo que será hasta el 2019 cuando se haga una declaración anual completa y se vean las afectación”, explicó.Sandoval Murillo dijo que “lo que se aprobó fueron reglas generales y no el articulado, entonces hay que ver cómo quedan los códigos de aplicación y que tan rápido los sacan para ver el efecto real”.“Las empresas siempre van a estar evaluando donde es mejor producir, no es una cosa de esta reforma, por lo cual muy pocas tendrán ese sesgo de quererse mudar de golpe; en todo caso creo que se va a inhibir la llegada de nueva inversión, pero sólo en el escenario negativo extremo”, reconoció.De acuerdo con los analistas, la reforma fiscal traerá varios frentes que amenazan la competitividad de México.El impuesto Base Erosion Anti-Abuse Tax (BEAT) implicaría un impuesto del 10 por ciento sobre esos pagos al extranjero y aplica para empresas que tengan más de 500 millones de ingresos y cuando el pago represente el 4 por ciento o más del total de subvenciones; también, habría una mayor fiscalización sobre las empresas estadounidenses que utilizan préstamos para fortalecer a las subsidiarias.Además, el plan fiscal contempla una tasa corporativa del 21 por ciento –9 puntos porcentuales debajo de la tasa mexicana–, decretos de depreciación acelerada para ciertos activos y tasas que pretenden incentivar el retorno de utilidades“Lo que se aprobó fueron reglas generales… hay que ver cómo quedan los códigos de aplicación y qué tan rápido los sacan para ver el efecto real”Director de Solo Negocios y presidente del IMEF

