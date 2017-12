Ciudad de México— ¿A quién le interesa todavía contratar un servicio de telefonía fija cuando los teléfonos celulares son más sencillos de adquirir?Seguramente a muy pocos hogares, pero las empresas ha logrado que este viejo servicio sobreviva en México gracias a que lo incluyen en todos sus paquetes de servicios.Carlos Hernández, analista de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), explicó que el empaquetamiento de servicios doble play y triple play ha permitido que la telefonía fija no descienda demasiado en contrataciones.En la última década, las líneas fijas han oscilado en los 20 millones de contrataciones, con una baja gradual hasta llegar al tercer trimestre de 2017 a 19.2 millones, al mismo tiempo que las líneas móviles en 2008 registraban 72.8 millones de usuarios y al tercer trimestre de este año rebasaban los 113 millones.Sin embargo, aunque las líneas fijas han sobrevivido, cada vez se utilizan menos. Prueba de ello es que a partir del último trimestre de 2015 y hasta junio de 2017, la reducción promedio anual del tráfico fijo fue de 11.5 por ciento.Por el contrario, el tráfico móvil creció en promedio 43.8 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).De acuerdo con la “Segunda Encuesta 2017: Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones” hecha por el órgano regulador, al segundo trimestre del año en curso, únicamente el 3.8 por ciento de los usuarios contrata la telefonía fija de manera independiente, mientras que la proporción restante, es decir, el 96.2 por ciento, lo hace en conjunto con televisión de paga y/o internet.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.