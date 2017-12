Temen que tarde respuesta de México a cambios fiscales

Los analistas señalaron que el México debe de buscar la manera de generar modificaciones en la normatividad fiscal y ofrecer incentivos para mantener la competitividad ante la Reforma Fiscal de los Estados Unidos.Sin embargo, prevén que las decisiones de inversiones futuras y de operaciones establecidas aquí podrían sentir los efectos de los cambios en la economía vecina por el estancamiento que representa la coyuntura electoral mexicana.El presidente estadounidense Donald Trump está a horas promulgar la ley fiscal considerada como la “más ambiciosa” en 30 años y concretar su primera victoria, luego de que el Senado aprobara durante la madrugada del miércoles el proyecto final de la ley tributaria.El economista y director de Solo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, señaló que “la Ley de Ingresos para el siguiente año no contempla el tema fiscal para México y a menos de que hagan algo extraordinario el Poder Legislativo y Ejecutivo, de lo cual no se ve el ánimo, se acabó el año para actuar”.Además, mencionó que la cuestión política extiende la incertidumbre y podría implicar afectaciones en las operaciones locales debido al retraso que implicaría una posible judicialización de las elecciones presidenciales aquí.“Con este componente tenemos dos años de pérdida de competitividad”, dijo.El fiscalista de cuentas corporativas de la firma PriceWaterhouseCoopers (PwC), Héctor Aguilar, dijo que “en ese reaccionar retardado desgraciadamente lo que se ha comentado informalmente en periódicos es que el SAT no iría por una disminución de la tasa del impuesto corporativo, sino una disminución a la base sobre el esquema de permitir ciertas deducciones que al día de hoy están acotadas”.Expuso que la reforma fiscal complicará las operaciones con subsidiarias en México, debido a que las firmas estadounidenses podrían cargar con un gravamen en los pagos que realiza a las maquiladoras ubicadas en México y una mayor fiscalización.Además, dijo que la tasa corporativa del 21 por ciento quita competencia al sector manufacturero local.Ambos especialistas señalaron que una solución temporal a la incompetencia podría ser un decreto presidencial, en el cual el presidente Enrique Peña Nieto otorgue alguna disminución de impuestos o algunos beneficios fiscales específicos en tanto se formula una propuesta de Reforma Fiscal al Poder Legislativo.

