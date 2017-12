Vence mañana plazo para entrega de aguinaldo

Mañana 20 de diciembre vence el plazo para que empresas cumplan con la disposición de pagar aguinaldo a sus trabajadores, conforme lo marca la Ley del Trabajo.De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de no cumplir con la normatividad, los patrones podrían enfrentar multas de hasta 350 mil pesos.La ley indica que los trabajadores tienen derecho a recibir 15 días de salario y quienes tengan menos de un año laborando en una compañía se les debe pagar la parte proporcional.Ismael Dávalos, titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez señaló que también tienen derecho aquellas personas que hayan laborado menos de un año en un centro de trabajo y que ya no estén laborando en la misma.En esos casos también aplica el pago proporcional conforme al tiempo en que se prestaron servicios.Después del 20 de diciembre establecido por la ley, los empleados que no recibieron la prestación pueden recurrir a distintos medios de defensa, dijo el representante de la Junta de Conciliación.Un primer paso es acudir a las instalaciones de la dependencia para ser remitidos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) e iniciar las acciones correspondientes.Ahí existen tres instancias. Una de ellas es la conciliación, donde se cita a ambas partes para llegar a un acuerdo.Cuando el patrón se niega a otorgar el aguinaldo la Procuraduría inicia el proceso de demanda para exigir los efectos.Por último, está el área de asesoría, donde cualquier persona puede acudir a informarse sobre cuánto le corresponde, según el salario y el tiempo de la relación laboral.Actualmente la Junta de Conciliación opera en el edificio de Profedet en Eje Vial y Aserraderos.Sin embargo, a partir del 3 de diciembre la Junta, Profedet e Inspectoría se ubicarán al interior de los edificios administrativos de Gobierno del Estado, ubicados en la misma dirección.

