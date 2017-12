El Banco de México (Banxico) despidió el año con un aumento más a su tasa objetivo de 25 puntos base, y con ello la llevó a 7.25 por ciento, debido a las presiones inflacionarias que podrían prevalecer hasta el último mes de este año y en el siguiente.En su comunicado de política monetaria, el primero a cargo de Alejandro Díaz de León como gobernador, el banco central advirtió que la inflación durante diciembre podría ser incluso más alta que en noviembre.“Se prevé que la convergencia al objetivo de 3.0 por ciento sea más lenta de lo que se anticipabaAgrega: “Dada la simultaneidad y magnitud de los choques que han venido afectando a la inflación, y los altos niveles que ésta ha registrado recientemente, el principal reto que enfrenta la Junta de Gobierno en el entorno descrito es el de mantener ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y reforzar la tendencia descendente de la inflación general hacia su meta”, apuntó la autoridad monetaria en su comunicado.Entre los principales factores señalados por Banxico como presión para la inflación, destacó el alza en los precios de los energético, en particular el gas L.P., así como el comportamiento en los precios de frutas y verduras. El aumento al salario mínimo en diciembre, en lugar de que fuera en enero, también ejercerá presión sobre los precios.“El alza en la tasa obedeció a la necesidad de mantener ancladas las expectativas de inflación”.Gabriel Casillas, director de análisis económico de Banorte-Ixe, explicó en entrevista con El Financiero Bloomberg que el incremento realizado por el Banco de México a su tasa objetivo es un mensaje claro y decidido de que buscará reducir la inflación.“El incremento en la tasa de referencia obedeció a la necesidad de mantener ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y reforzar su trayectoria hacia la meta”, explicó.Antes de conocer la decisión de política monetaria, bancos como JPMorgan, Barclays y Citibanamex disentían con otros grupos financieros y su pronóstico era que Banxico dejaría su tasa inmóvil.Sin embargo, al interior de la Junta de Gobierno no pareció existir tal división. “La decisión se dividió de 3 a 1: el subgobernador disidente votó a favor de un mayor aumento de las tasas de 50 puntos base”, dijo Alberto Ramos, economista en jefe para México de Goldman Sachs.Santiago Fernández, subdirector de análisis económico de Casa de Bolsa Intercam, coincidió en la estructura de votos. “Mientras que en el mercado se discutía si Banxico subiría la tasa o no, en la Junta de Gobierno se debatía en cuánto debería de subir”, dijo.La decisión de Banxico de seguir a la Reserva Federal con un alza de 25 puntos base despertó entre los participantes del mercado el temor de que Banxico subirá de nuevo su tasa en 2018, en línea con el banco estadounidense, a niveles que podrían ser restrictivos a la economía.“La orientación del banco hacia adelante se mantuvo conservadora y vigilante y el comunicado destacó por su tono hawkish, lo que sugiere que futuras alzas en la primera mitad de 2018 son más que una pequeña probabilidad”, señaló Ramos, de Goldman Sachs. (Con información de El Financiero)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.