El futuro de los empleos en un mundo de robots

Nueva York— Como muchos niños, mis hijos Toby, de 7 años, y Anton, de 4, están obsesionados con los robots. El otro día le pregunté a Toby por qué a los niños les gustan tanto los robots. “Porque trabajan para ti”, dijo.Lo que no tuve corazón para confesarle es que, algún día, podría ser él quien trabaje para ellos o, incluso, que él no podrá trabajar en absoluto debido a ellos.Sí, los robots tienen el potencial de aventajarnos. Pero antes de eso podría suceder que la inteligencia artificial deje obsoletas innumerables profesiones para cuando mis hijos cumplan 20 años.No necesitas ser Marty McFly para darte cuenta de las amenazas hacia las futuras carreras de tus hijos.Digamos que sueñas con mandar a tu hija a la Facultad de Medicina de Yale para que se convierta en radióloga. ¿Por qué no? Los radiólogos en Nueva York tienen un ingreso medio de 470 mil dólares anuales, según la página Salary.com. No obstante, ese trabajo de pronto parece incierto cuando la inteligencia artificial mejora la lectura de escaneos.Solo para citar un ejemplo, una empresa llamada Arterys ya tiene un programa que puede realizar un análisis de una resonancia magnética de cómo es el flujo de sangre al corazón en tan sólo 15 segundos, comparado con los 45 minutos que requiere un humano para hacerlo.Así que quizá tu hija elija estudiar Derecho. El panorama también es sombrío en esa profesión. Cualquier trabajo legal que requiera grandes cantidades de revisión mundana de documentos (y eso es mucho de lo que hacen los abogados) también es vulnerable.Empresas como JPMorgan Chase ya usan software para escanear documentos legales y predecir qué partes de los documentos son relevantes, con lo que se ahorran el pago de horas de sueldo. Kira Systems desarrolló un programa del tipo con el que ha reducido en entre 20 y 60 por ciento el tiempo que algunos abogados necesitan para revisar contratos.Me gustaría, por una cuestión de supervivencia profesional, asegurarle a mis hijos que el periodismo está inmune, pero sería un engaño. The Associated Press ya ha utilizado un programa de una empresa llamada Automated Insights para producir textos en masa con una redacción aceptable para cubrir temas como Wall Street y algunos de los eventos deportivos universitarios.¿Qué sucederá con otros trabajos glamurosos, como piloto de aviones comerciales? Bueno, en la primavera un copiloto robótico desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, conocida como Darpa, voló y aterrizó un avión 737 durante una simulación.No me sorprende. Según una encuesta de 2015, los pilotos de aviones comerciales como el Boeing 777, en promedio pasan sólo siete minutos de un vuelo pilotando la máquina. Conforme nos dirigimos hacia la era de vehículos autónomos, ¿qué tan lejos pueden estar los aviones sin piloto?¿Soy paranoico? ¿O no lo suficiente? Un estudio de 2013 realizado por el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Oxford calculó que el 47 por ciento de los empleos actuales, como ajustador de seguros y empleado bancario, están en riesgo de ser víctimas de la automatización, quizá dentro de una o dos décadas.No por nada Musk dice que la inteligencia artificial (IA) “es potencialmente más peligrosa que los misiles nucleares”.¿Es realmente tan nefasto? Los miedos a la tecnología son tan viejos como los luditas, aquellos trabajadores textiles británicos que rompían máquinas a principios del siglo XIX. Normalmente, los miedos tienden a ser exagerados.Un ejemplo obvio es el surgimiento del automóvil, el cual sí dejó sin trabajo a la mayoría de los acarreadores de abono. Sin embargo, también creó millones de empleos; no sólo los de trabajadores de las líneas de ensamblaje en Detroit sino para constructores de casas suburbanas y quienes trabajan en restaurantes.La IA, sin embargo, es distinta en opinión de Martin Ford, el autor de Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Si las máquinas aprenden, no sólo significa que remplazaremos viejas máquinas con nuevas y llevaremos trabajadores humanos de una industria a otra. En cambio, tendremos máquinas nuevas para remplazarnos, que podrían seguirnos a prácticamente cualquier industria a donde nos dirijamos.Pero hay algo de esperanza. “La gente interesada en hacer trabajos manuales va a estar bien”, dice Andrew McAfee, un teórico de administración en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. “El robot plomero todavía está muy lejos de existir”.(Alex Williams / The New York Times)