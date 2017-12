Sube Banxico tasa de interés a 7.25 por ciento

Ciudad de México— En la última reunión del año, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) aumentó en 25 puntos base su tasa de interés de referencia a un día a un nivel de 7.25 por ciento, desde el 7 por ciento previo, primera alza con Alejandro Díaz de León como gobernador.Este incremento se da luego de que ayer la Reserva Federal de Estados Unidos subiera también en 25 puntos base su tasa de interés a un rango de entre 1.25 y 1.5 por ciento, y proyectara tres alzas más en 2018.Frente a la simultaneidad y magnitud de los choques que han venido afectando a la inflación, y los altos niveles que esta ha registrado, el principal reto que enfrenta la Junta de Gobierno es el de mantener ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, y reforzar la tendencia descendente de la inflación general hacia su meta.La Junta de Gobierno menciona que un miembro votó por incrementar el objetivo para la tasa de interés de referencia en 50 puntos base.Hacia adelante, la Junta seguirá muy de cerca la evolución de la inflación respecto a la trayectoria prevista, considerando el horizonte en el que opera la política monetaria, así como la de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, incluyendo la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, el traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio a los precios y la evolución de las condiciones de holgura de la economía.Ante la intensificación de los riesgos que pudieran afectar a la inflación, la Junta de Gobierno del Banco de México estará vigilante y, en caso de ser necesario, tomará las acciones correspondientes, tan pronto como se requiera para asegurar que se mantenga una postura monetaria que fortalezca el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, y logre la convergencia de esta a su objetivo.En su comunicado, la Junta destacó que la inflación alcanzó 6.66 por ciento en agosto de este año y se redujo en los siguientes dos meses. No obstante, la presencia de nuevos choques provocó que al mes de noviembre la inflación general mostrara un aumento respecto a septiembre, al pasar de 6.35 por ciento a 6.63 por ciento.En particular, la variación anual del subíndice no subyacente se incrementó de 11.28 por ciento en septiembre a 11.97 por ciento en noviembre, en respuesta, principalmente, a incrementos en los precios de los energéticos, destacando el del gas L.P., así como el alza en los precios de ciertas verduras y frutas.Por su parte, la inflación subyacente también se incrementó, al pasar de 4.80 por ciento en septiembre a 4.90 por ciento en noviembre.Explicó que dicho comportamiento estuvo asociado, principalmente, a un incremento en los precios de las mercancías no alimenticias y a un repunte en los precios de los servicios.Las expectativas de inflación del cierre de este año se elevaron entre septiembre y noviembre de 6.30 a 6.50 por ciento, en respuesta al incremento reciente de la inflación, pero las de mediano y largo plazo permanecieron alrededor de 3.50 por ciento.Al considerar el impacto de los choques anteriormente mencionados, así como el efecto del incremento al salario mínimo que entró en vigor en diciembre, en lugar de enero, se anticipa un cierre para la inflación general anual de 2017 mayor a la cifra de noviembre.Adicionalmente, se prevé que la convergencia al objetivo de 3.0 por ciento sea más lenta que la que se anticipaba, con lo cual se espera que la inflación alcance niveles cercanos al objetivo a finales del próximo año, y que fluctúe alrededor de dicho nivel en 2019.En cuanto a la inflación subyacente anual, si bien esta se ha incrementado ligeramente en los últimos meses, se estima alcance niveles moderadamente superiores a 3.0 por ciento a finales de 2018, y se mantenga alrededor de ese nivel en 2019.Las previsiones anteriores consideran una reducción importante de la inflación no subyacente a partir de enero de 2018, en la medida que no se repitan los choques que la han afectado este año, así como un comportamiento ordenado del tipo de cambio y ausencia de presiones provenientes del mercado laboral.

