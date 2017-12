Chihuahua— La producción de energía eléctrica en Chihuahua no es suficiente para atender la demanda habitacional, agropecuaria, comercial, industrial y de servicios, por lo que se tiene que importar desde Monterrey, Torreón y Jalisco, informó Miguel Ángel Calderón Salinas, director del Parque de Innovación de la Universidad La Salle.Observó que en Chihuahua hace falta aprovechar todo el potencial que tiene en la irradiación solar para convertirla en electricidad a través del sistema fotovoltaico.Se tiene un recurso natural que no cuesta nada y que según datos de la Comisión Reguladora de Energía ofrece un potencial para generar 5 mil 626 megawatts de energía eléctrica.Actualmente en Chihuahua se tiene en operación la Planta Los Santos y la Planta Solar Camargo, esta última con un potencial de 35.5 megawatts, equivale al consumo de electricidad de 30 mil hogares, lo que permite visualizar el potencial energético de la entidad.El director del Parque de Innovación de la Universidad La Salle, informó que la institución promovió la instalación del primer parque fotovoltaico, ubicado a 50 kilómetros al sur de ciudad Ahumada y abarca unas 80 hectáreas en una primera etapa.Los Santos Solar permite abastecer de energía eléctrica a 5 universidades y 45 institutos en 7 estados de la parte norte de México.Detalló que la generación de electricidad en esta primera etapa del parque también sirve para abastecer a la planta industrial Leoni Cable instalada en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.El director del Parque de Innovación de la Universidad La Salle, informó que la primera parte de Los Santos Solar tuvo una inversión de 40 millones de dólares y se cuenta con 52 mil paneles en operación.El desarrollo de plantas fotovoltaicas en Chihuahua tiene diversos beneficios para la población a mediano y largo plazo, como es una menor contaminación y tener a mediano plazo, en unos ocho o nueve años más, tarifas más bajas, explicó ayer Miguel Ángel Calderón Salinas, director del Parque de Innovación de la Universidad La Salle.Observó que al invertir en plantas fotovoltaicas y eólicas, la Comisión Federal de Electricidad tiene una mezcla de costos y menos carga financiera operativa que puede impactar en menores tarifas, así como emitir menos elementos contaminantes a la atmósfera.Ejemplificó que la Planta Francisco Villa y la vieja Termoeléctrica que se tiene en Chihuahua trabajaban con combustóleo, un material que si bien es barato, también es altamente contaminante.Calderón Salinas dijo que actualmente la CFE invierte en el desarrollo de una serie de gasoductos que terminarán en plantas de generación de electricidad ciclo combinado, las cuales, requieren inversiones de mil a dos mil millones de dólares.Entonces, la CFE opera ahora con una mezcla de costos derivadas de sus plantas de combustóleo, diésel, gas, hidroeléctricas y la no hidroeléctrica.Al disponer de parques fotovoltaicos la paraestatal tendrá una materia prima gratuita que es la energía solar y sólo requerirá invertir en la infraestructura de paneles solares y en el personal para su operación.Por lo tanto, la mezcla de costos va a bajar y con ello, se pueda aligerar en el mediano plazo las tarifas eléctricas a los usuarios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.