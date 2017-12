Prevén subir impuesto hotelero de 3 a 5%

El proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del estado de Chihuahua contempla aumentar de 3 a 5 por ciento la tasa de Impuesto Sobre Hospedaje.En el documento se menciona que el 50 por ciento de los ingresos obtenidos serán utilizados en la promoción turística del estado y el 50 por ciento restante a obras de inversión pública relacionadas con dicha actividad.Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Ciudad Juárez, comentó que varios representantes del sector acudieron a una reunión con titulares de gobierno donde se les informó de dicho ajuste.Señaló que por el actual contexto económico la mayoría de los hoteleros se pronunció en contra, pero se llegó a un acuerdo para no subir la tasa más de 5 por ciento.El representante de los hoteleros dijo que en un principio se había planteado aumentar el impuesto en un 6 por ciento, lo cual fue rechazado.“Hicimos nuestra postura que era no al aumento. Nos reunimos para ver detalles y qué se quiere hacer con ese dinero”, refirió.Alonso Cisneros mencionó que en el encuentro se explicó que la intención es invertir en mejoras que hagan de las ciudades más atractivas para el turismo.El presidente de la agrupación comentó que se espera que para el próximo año mejoren las condiciones de seguridad y con ello de ocupación.Carlos Roberto Kong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Zona Norte del estado de Chihuahua, coincidió en que económicamente no es un buen momento para aumentar el impuesto hotelero, principalmente considerando el factor de la inseguridad.Sin embargo, declaró que tomando en cuenta la necesidad que existe de contar con una mejor infraestructura el gremio llegó a un acuerdo con gobierno del estado.Insistió en que lo primordial es mejorar la seguridad para que Chihuahua siga siendo un punto que los turistas tomen en cuenta.De acuerdo con el documento Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 sólo por concepto de Impuesto Sobre Hospedaje se pretende recaudar 66 millones 203 mil pesos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.