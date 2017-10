Demanda EU a exejecutivos de Homex

Ciudad de México– La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda civil contra cuatro exejecutivos de la viviendera Homex, a quienes señala como responsables del fraude contable por 3 mil 300 millones de dólares por reportar ventas de más 106 mil casas inexistentes entre 2010 y 2012.La demanda por ocho cargos de fraude fue presentada el 11 de octubre ante la Corte para el Distrito Sur de California, en contra del exdirector general de Homex, Gerardo de Nicolás Gutiérrez; el exdirector Financiero, Carlos Moctezuma Velasco; el excontralor Ramón Lafarga Bátiz; y Noé Corrales Reyes, un gerente que fabricó la contabilidad paralela con ventas infladas por instrucciones de sus superiores.La SEC pidió a la Corte un juicio con jurado y condenar a los demandados "a pagar, con intereses, todas las ganancias ilegales obtenidas por esas conductas, por un periodo de cinco años previos a la presentación de la demanda", así como al pago de multas previstas en la Ley de Valores estadounidense.Los hechos en esta demanda son los mismos que motivaron una investigación contra Homex, anunciada en marzo pasado, a raíz de la cual la empresa aceptó que se le prohiba acceder a los mercados estadounidenses durante cinco años, sin aceptar ni negar su responsabilidad.La nueva demanda es más detallada y personaliza las conductas de los ejecutores del fraude, detectado con el uso de mapeo satelital que reveló que los desarrollos de viviendas reflejados en los informes a los accionistas no existían.La demanda no detalla las ganancias obtenidas por los acusados, pero señala que De Nicolás ganó dinero vendiendo acciones de Homex en 2013.Una de las acusaciones más delicadas es que el plan de reestructura de Homex para salir de su concurso mercantil, aprobado por los acreedores en octubre de 2015, utilizó un modelo financiero basado en los datos históricos de ventas e ingresos, incluida la información falsa."De Nicolás y Moctezuma no revelaron el uso de información falsa a los asesores que crearon el modelo financiero, ni les avisaron de la investigación de la SEC contra Homex", acusa la SEC."El acceso al Módulo de Tesorería del Sistema Integral de Administración de Homex estaba restringido a pocas personas en el corporativo, entre ellas De Nicolás, Moctezuma, Lafarga, y algunos empleados de menor nivel, como Corrales", detalla.Este último era quien alimentaba información falsa sobre ventas en el SIA, por instrucciones de Lafarga, para luego exportarla al sistema Contpaq, que era el utilizado para los reportes financieros.Un correo electrónico interno citado en la demanda, informó a De Nicolás que las ventas reales en 2011 fueron de 23 mil 894 casas, pero en el reporte anual a la SEC, Homex afirmó haber vendido 52 mil 486.Con base en cifras infladas de ventas, y ofreciendo las cuentas por cobrar respectiva, De Nicolás y Moctezuma acordaron esquemas de factoraje financiero con al menos 13 bancos por 7 mil 500 millones de dólares, cuya existencia y requisitos de pago fueron omitidos en los reportes financieros.

