Presenta Zuckerberg herramienta de ayuda en desastres

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, hizo este lunes una transmisión en vivo desde su plataforma de realidad virtual, llamada Facebook Spaces, escribió El Universal.Zuckerberg transmitió en vivo convertido en un avatar y durante los videos 360 habló sobre la tecnología que desarrolla la compañía para ayudar a las comunidades del mundo en situaciones de desastre.El Universal escribió que el CEO de Facebook apareció en espacios distintos como un jardín, Puerto Rico, un estudio, el espacio exterior, así como la sala de su casa.La nueva opción está en pruebas pero puede ser probada de manera gratuita en el sitio www.oculus.comAyer martes, el magnate se disculpó debido a que algunos consideraron que no era la manera de dar un mensaje de ayuda humanitaria, según reportó CNN.A través de su avatar, Zuckerberg dijo que la compañía está usando inteligencia artificial para construir mapas de población como parte de un esfuerzo con la Cruz Roja, indicó la agencia noticiosa.Dijo que es posible mirar imágenes satelitales de un área para entender dónde vive la gente y cómo la infraestructura está funcionando dentro de esas comunidades, añadió.El anuncio en sí no era inusual: Facebook ya ha donado dinero y recursos para ayudar con la conectividad y los esfuerzos humanitarios en Puerto Rico luego del huracán María. Pero algunas personas criticaron la manera en que Zuckerberg utilizó la aplicación de realidad virtual, llamada Facebook Spaces, para entregar el mensaje."Mi objetivo aquí era mostrar cómo la realidad aumentada puede incrementar la conciencia y ayudarnos a ver lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo", dijo Zuckerberg en un comentario en su página de Facebook."También quería compartir la noticia de nuestra asociación con la Cruz Roja para ayudar con la recuperación. Leyendo algunos de los comentarios, me doy cuenta que esto no estaba claro, y pido una disculpa si ofendía a alguien".

