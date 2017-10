Los bajos sueldos de los millennials les impiden pagar sus deudas

Ciudad de México— La poca educación financiera de los millennials, junto a los bajos ingresos que perciben en sus trabajos, provocan que para ellos, pagar sus deudas sea una tarea casi imposible.De acuerdo al portal “Resuelve tu Deuda”, el salario promedio del 70 por cientos de los mexicanos entre 20 y 35 años, es de siete mil 200 pesos mensuales. Para pagar una deuda -por ejemplo- de 100 pesos de crédito al consumo, deberían dar su salario íntegro durante más de un año.Si a esta situación se le suma su limitada educación financiera, la idea de independizarse se convierte en un verdadero problema.Por ello, para evitar formar parte de los millennials endeudados y lograr una independencia financiera favorable, recomendó diversas alternativas, como aprender a manejar un presupuesto, para lo cual se debe utilizar la regla de 70-30, en la que se destine 70 por ciento de los ingresos a rubros básicos, tales como vivienda, salud, educación y transporte.El restante 30 por ciento debe destinarse al ahorro, entretenimiento y pago de deudas, expone la firma Resuelve tu Deuda en un comunicado.La empresa aconsejó a este sector de la población en cuestión de vivienda buscar un arrendamiento compartido en una zona segura con acceso al transporte público y que se adapte al estilo de vida de cada joven.Otra opción es calendarizar el pago de las deudas, para que no se acumulen, sugirió llevar un control de las fechas de pago o domiciliar el cobro a la cuenta bancaria; administrar el uso del crédito, pues las tarjetas son una herramienta para administrar los consumos y planear las compras, no son una extensión del sueldo, ni tampoco un ingreso adicional.Otra recomendación es planear el futuro, por lo cual se debe aprovechar la época más productiva para invertir en algún plan de ahorro para el retiro.“Muchos jóvenes olvidan que la libertad está acompañada de una gran responsabilidad. Cometen errores en aspectos básicos como el presupuesto, pago de deudas, manejo de crédito, arrendamiento y planeación para su futuro, mismos que podrían generar endeudamiento si no adquieren una educación financiera oportuna”, dijo la representante de la reparadora de crédito, Kathy Quintero.

