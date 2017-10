Se agota el plazo para negociar TLC

Con el inicio de esta semana, terminará la cuarta fase de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Mientras que Estados Unidos ha empezado a subir las propuestas más escabrosas como el aumento del contenido regional automotriz, los especialistas empiezan a preocuparse porque el 2018 y sus plazos electorales están cada vez más cerca, lo que implica el riesgo de que las negociaciones se politicen.––Se agota el tiempoLos tres países determinaron inicialmente diciembre como plazo límite, citando la necesidad de evitar una elección presidencial en México el próximo año, pero un reporte de la agencia Reuters indica que funcionarios están comenzando a buscar posibles fechas para rondas de conversaciones extras a inicios del próximo año.La actual ronda de conversaciones, en Arlington, cerca de Washington, la cuarta en una serie planeada de siete, se extendió en dos días a una semana completa, y terminarán este miércoles. Las tres rondas restantes también podrían alargarse, aseguraron dos de las fuentes.Según Reuters, los propios funcionarios señalan que es un cronograma duro de negociaciones, descrito como una “locura”, con rondas cada 12 días aproximadamente, que son períodos muy cortos sí se les compara con plazos de varias semanas vistos comúnmente en las conversaciones sobre pactos de comercio más tradicionales.Los negociadores que buscan modernizar el TLC se están quedando sin tiempo y parecen listos para extender las rondas de conversaciones restantes a inicios del 2018, en un intento por cumplir una fecha límite de finales de año a medida que aumentan las tensiones, dijeron este domingo tres fuentes a la agencia noticiosa.Los tres países determinaron inicialmente diciembre como plazo límite, citando la necesidad de evitar una elección presidencial en México el próximo año. De forma privada, funcionarios ahora dicen que si las negociaciones deben ser extendidas, podrían llegar hasta fines de febrero sin causar mayores problemas––Propuestas durasEl Gobierno del presidente Donald Trump, quien exige importantes cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha presentado una serie de propuestas de línea dura que los socios de México y Canadá dicen será difícil aceptar.Estados Unidos reveló formalmente el viernes propuestas para aumentar el contenido regional que los autos deben tener para calificar a un acceso libre de aranceles del TLC, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con las negociaciones.La propuesta es aumentar a al menos 85 por ciento el contenido norteamericano (México-EU-Canadá) y 50 por ciento el contenido estadounidense, refiere el diario canadiense The Globe and Mail citando fuentes de la industria. Canadá y México, los otros dos miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han rechazado esa idea.Estados Unidos está intentando usar el TLC para impulsar la utilización de metales básicos industriales estadounidenses, al proponer normas sobre contenido en el sector automotriz que obligan a recurrir al acero, aluminio, cobre y resinas plásticas fabricadas en Norteamérica.Tres personas que fueron informadas sobre el asunto dijeron que la propuesta estadounidense de normas de origen incluiría por vez primera estos materiales en el listado de contenido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.Este listado es utilizado para verificar el nivel de contenido regional de vehículos y autopartes para que puedan ser incluidos en cargamentos libres de aranceles a los tres países.Otros temas difíciles que están por abordarse son la migración laboral y los salarios, que aún no han sido plasmados en un documento formal por parte de Estados Unidos, pero que ya suponen desacuerdo entre los tres países.El saliente gobernador del banco central mexicano Agustín Carstens, dijo a Reuters que el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sería negativo para México pero que el impacto tendría corto alcance.“Espero que el TLCAN prevalezca, pero si no, creo que resistiremos buscando otros mercados y analizando el entorno para exportar hacia los Estados Unidos,” dijo Carstens.(Con información de agencias)

