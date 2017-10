Cancelar tratado ‘pegaría’ a la frontera

La cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) implicaría para Juárez escenarios recesivos que traerán inflación, recorte de personal y un crecimiento cauteloso de las inversiones.Luego de que se diera a conocer que 50 mil empleos automotrices en Estados Unidos están en riesgo, los analistas han evaluado los impactos en la zona norte pero resaltaron que la resistencia del sector comercial podría postergar o detener salida del acuerdo trilateral.Alejandro Sandoval Murillo, economista y director de SóloNegocios, señaló que “va afectar a México porque seguramente va a haber un escenario recesivo, más en la zona norte, porque habrá un grado de inflación que se infectaría el comercio con Estados Unidos, debido a que no se romperán relaciones diplomáticas y mercantiles, sólo se pierden beneficios comerciales”.Explicó que el escenario adverso “es difícil medir pero es forzoso que va a haber un impacto negativo porque hay empleos que están creados para subsanar temas del TLCAN, y si ya no existe ya no se necesitan los empleos y seguramente hay pérdidas que podrían ocurrir”.Sandoval afirmó que los posibles recortes de personal serán cautelosos debido a los altos costos que es despedir empleados en México.Un estudio del Boston Consulting Group, financiado por la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos (MEMA), informó que la industria de autopartes de Estados Unidos –integrada por 870 mil trabajadores– podría perder hasta 50 mil empleos si las empresas empiezan a pagar aranceles más altos sin TLCAN.Sin embargo, Sandoval Murillo expuso que la cancelación del acuerdo podría traer como consecuencia una lucha interna en Estados Unidos que podría demorar la salida.La cancelación, dijo, podría tardar hasta dos años debido a que el sector comercial quiere judicializar y llevarlo al Congreso estadounidense, situación que impactará en Juárez con un crecimiento cauteloso, sin nuevas inversiones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.