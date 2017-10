Confirma EU amenaza vs automotrices

Estados Unidos fijó ya una propuesta sobre uno de los temas más relevantes para la ciudad de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): las reglas de origen.Como resultado de las reuniones del jueves se informó que la postura es elevar las reglas de origen en el sector automotriz al 85 por ciento y de ese total que 50 por ciento sean componentes de origen estadounidense.Anteriormente el asunto sólo se había abordado de manera formal, pero ayer ya se oficializó dentro de las mesas de trabajo.Al quedar la norma en 85 por ciento significa que las maquiladoras deberán documentar que un 50 por ciento de los insumos que usan para fabricar un vehículo son originarios de Estados Unidos, mientras que un 35 por ciento de México o Canadá y sólo un 15 por ciento de países no miembros del tratado.Economistas y representantes del sector industrial consideran lo anterior como inviable para las empresas dedicadas al sector automotriz, que es el principal generador de empleo en la ciudad y el que lidera en número de plantas en la región.Datos de la Asociación de Maquiladoras (AMAC-Index Juárez) indican que de la fuerza laboral en el sector un 34 por ciento se ubica en la rama de autopartes.Del total de manufactureras asentadas aquí el 22 por ciento pertenecen a la producción componentes automotrices.Estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS) muestran que hasta agosto de 2017 un total de 65 mil 281 trabajadores se emplean dentro de la industria de autos, que representa un 14 por ciento del empleo general registrado ante el instituto.Alejandro Sandoval Murillo, director de la firma Sólo Negocios, dijo que es poco probable que México y Canadá e incluso las armadoras vayan a secundar la iniciativa. “Induces a lo contrario de un tratado comercial, que es liberar y facilitar el comercio”, refirió.El analista refirió que pasar de la anterior tasa de 62.5 por ciento en reglas de origen es ya riesgoso para los corporativos, condicionar que un 50 por ciento del anclaje sea proveniente de Estados Unidos lo es todavía más.“Lo que se busca es fortalecer la cadena productiva. Pero si vas a poner ataduras pues entonces ya no es conveniente”, remarcó.El asunto se discutirá en el marco de la cuarta ronda de negociación, entre ayer, el domingo y el próximo lunes.Sin embargo, fiscalistas comentaron anteriormente que los proveedores mexicanos no están listos para asumir el nivel de contenido regional que exige la modificación a las reglas de origen.Héctor Núñez Polanco, director de Desarrollo Económico del Norte y organizador de diferentes exposiciones enfocadas a aumentar la proveeduría local, dijo que los proveedores están actualmente en una etapa de madurez, logrando contratos cada vez más altos.Agregó que conforme avance el tema de reglas de origen es necesario ver las oportunidades que pudieran tener los pequeños industriales.

