Encuentro de negocios da cierre a Expo MRO

Un silbato parecido al de un árbitro suena cada 5 minutos en una sala llena de empresarios y ejecutivos de compras de maquiladora. Como si fuera el infantil juego de las sillas, tras el estruendoso pitido, la mitad de los hombres y mujeres de negocios se levantan y se van a otra mesa.Ayer esa rutina se repitió desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero resultó en más de 2 mil contactos entre 106 compradores de la industria maquiladora y unos 300 empresarios, la mayoría juarenses, que buscan venderles insumos dentro de la Expo MRO, que inició el miércoles y terminó ayer.“Logramos algunos contactos, algunos aquí en el módulo pero la mayor parte en el encuentro de negocios, logramos ver a Electrolux, a Delphi y a algunas otras empresas… creo que sí van a salir algunos negocios”, comenta Héctor Hernández de una firma fabricante de etiquetas.Carlos Palacios Soto es comprador de la empresa Modine. “Estamos viendo a muchos proveedores que ni sabíamos que existían, y que de no ser por este tipo de eventos nunca encuentras”, dijo.Griselda Kuri Sánchez, coordinadora del encuentro de negocios de la Expo MRO, indicó que en este tipo de eventos no se asegura una venta, pero sí se concreta un primer contacto de dos personas que de otra forma sería difícil que se conocieran.Héctor Núñez Polanco, dijo que este tipo de encuentros se hacen principalmente para ir rompiendo todo tipo de paradigmas negativos que hay sobre los proveedores locales.Señaló que injustamente prevalece una imagen generada hace muchos años, de corrupción, de incumplimiento y de mala calidad. Esa imagen, agregó es alimentada por los proveedores de otros países a los que no les conviene competir.Recordó que la maquiladora apenas compra menos del 3 por ciento de los insumos a empresas locales.

