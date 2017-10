Presenta EU cláusula de expiración de TLCAN

Ciudad de México— Los negociadores de Estados Unidos presentaron el miércoles la propuesta de "cláusula de expiración" que haría que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) terminara después de cinco años, a menos que las partes se pongan de acuerdo para extenderlo, según dos personas familiarizadas con las conversaciones, publicó Bloomberg.La propuesta fue presentada a un pequeño grupo de negociadores, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.La Casa Blanca se negó a comentar sobre las conversaciones del TLC y la oficina de prensa del representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.Después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, planteara la idea el mes pasado, Canadá y México la rechazaron al señalar que inyectaría tanta incertidumbre a las empresas que podría perjudicar la inversión a largo plazo.La idea de una cláusula de caducidad ha sido una de las propuestas más polémicas para un pacto que ya tiene una disposición de término relativamente sencilla: un país puede salir después de dar un aviso de retirada con seis meses de anticipación.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con abandonar el Tratado si no puede obtener términos más favorables para su país.Los negociadores comenzaron la cuarta ronda de discusiones para actualizar el TLC el miércoles en el Condado de Arlington, Virginia, a las afueras de Washington.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.