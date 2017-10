Ofrece Fideapech créditos de 5 mil a 1 millón de pesos

El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Económicas del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), llamó a las empresas que deseen incrementar el crecimiento de su negocio o a quienes deseen abrir nuevas compañías a aprovechar los créditos que ofrece la dependencia estatal.El principal atractivo es una tasa hasta del 9 por ciento anual fija por debajo de la que ofrece la banca comercial, señaló Mariana Espino Díaz, coordinadora del Fideicomiso.“La tasa es baja en comparación con las que ofrecen los bancos, que ofrecen tasas desde 15 a 16 por ciento anual y muchas de ellas no son fijas; además de que las garantías y requisitos son mucho más blandos que los que solicitan los bancos”, señaló.Indicó que los créditos van de los 5 mil al millón de pesos con requisitos flexibles. Señaló que a la fecha van 15 empresas que accedieron al programa denominado “Crece Tu Negocio”.Sin embargo, el crédito también es ofrecido a emprendedores, es decir para quien quiere abrir su negocio y no cuenta con el capital para arrancarlo.Espino Díaz agregó que el FIDEAPECH cuenta con una trayectoria de 30 años, pero que no contaba con una oficina de enlace en la ciudad, lo cual dificultaba la entrega de los créditos.Refirió que pasadas administraciones se entregaron únicamente ocho créditos, y en esta ocasión de marzo a la fecha ya se beneficiaron alrededor de 15 empresas, lo cual asciende a un monto englobado de más de 11 millones de pesos.Destacó que el 100 por ciento de los créditos solicitados han sido aprobados.La funcionaria agregó que para solicitarlo se debe acudir a la oficina de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, ubicada en el segundo piso del Pueblito Mexicano, además de que pueden visitar la página web www.fideapech.com.mx para consulta.

