Revive Trump amenaza de cancelar TLCAN

Ciudad de México— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió este martes su amenaza de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) definiéndola como una estrategia para negociar un mejor acuerdo con México y Canadá."Pienso que el TLCAN tendrá que ser cancelado, si queremos hacerlo favorable para nosotros. De otra manera pienso que uno no puede negociar un buen acuerdo", dijo Trump en una entrevista publicada hoy en el sitio de Internet de la revista Forbes.La declaración de Trump ocurre sólo un día antes de que equipos negociadores de los tres países inicien en Washington la Ronda Cuatro de pláticas de renegociación del TLCAN y en la víspera de una visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a la Casa Blanca para abordar el tema."El Acuerdo Transpacífico hubiera sido una versión a gran escala del TLCAN. Hubiera sido un desastre. Es un gran honor haber –y pienso un gran logro– haberlo parado. Y hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Me gustan los acuerdos bilaterales", dijo Trump en la misma entrevista.Aunque existe un debate legal sobre si el Ejecutivo en Estados Unidos puede por si sólo retirar al país del TLCAN, el proceso iniciaría detonando el Artículo 2205 enviando una carta a los gobiernos de México y Canadá anunciando su intención, algo que se haría válido en 6 meses.En tanto, el mandatario aseguró que no cree que el secretario de Estado, Rex Tillerson, lo hubiera llamado "idiota" en una reunión con funcionarios, tal como reportaron varios medios de comunicación. E incluso, lo retó a medir su coeficiente intelectual."Creo que es una noticia falsa, pero si lo hizo creo que tendríamos que comparar los tests de coeficiente intelectual. Y puedo decirte quien va a ganar", dijo en la entrevista.

