Gana Nobel por estudio del ‘gasto irracional’

Estocolmo— Richard Thaler, profesor de la Universidad de Chicago, fue reconocido el lunes con el Premio Nobel de Economía por demostrar que las decisiones de las personas en temas económicos no siempre son racionales.La Academia Sueca de las Ciencias otorgó el premio de 9 millones de coronas suecas (1.1 millones de dólares) al economista por su “comprensión de la psicología de la economía”, dijo el secretario del ente, Goeran Hansson.La investigación de Thaler mostró que rasgos como la falta de autocontrol y el temor a perder lo que se tiene provocan decisiones que pueden no ofrecer el mejor resultado en el largo plazo.Thaler “es un pionero en economía conductual, un campo de investigación en el que se aplican las ideas de la investigación psicológica a la toma de decisiones económicas”, señaló la Academia.Esto “incorpora análisis más realistas de cómo piensa y se comporta la gente cuando toma decisiones económicas”, agregó el comité del Nobel.Apuntó que el trabajo de Thaler ha ampliado el análisis económico considerando tres aspectos psicológicos: racionalidad limitada, percepciones sobre justicia y falta de autocontrol.Hablando en conferencia de prensa telefónica después de enterarse que fue ganador, el profesor de la Escuela de Negocios Booth (de la Universidad de Chicago), dijo que el impacto más importante de su trabajo es “el reconocimiento de que los agentes económicos son humanos” y las decisiones de dinero no se toman de forma estrictamente racional.El lunes, Thaler dijo en conferencia de prensa que le gustaría usar el dinero en forma consistente con su trabajo. “Diré que trataré de gastarlo tan irracionalmente como sea posible”.Thaler apareció momentáneamente junto a la estrella del pop Selena Gomez en la película “The Big Short” que trata de la crisis económica mundial. En la escena, explica qué es la “falacia de la buena racha”, donde la gente cree que lo que esté pasando ahora seguirá sucediendo en el futuro.En 2008, Thaler fue coautor de un documento que examina las opciones que enfrentan los concursantes de juegos en programas de televisión como “Deal or No Deal”, donde expone cómo los primeros resultados influyen posteriormente en el juego.En el estudio, Thaler y los autores dicen que los concursantes se vuelven audaces en sus opciones cuando sus expectativas iniciales de lo mucho que podrían ganar se ven sacudidas, ya sean grandes pérdidas o ganancias.(D. Keyton / J. Heintz / Associated Press)

