Se disculpa Dove por polémico comercial

Cargando

Dove se disculpó este fin de semana por una publicación en redes sociales que la compañía dice que "no logró su objetivo" de representar a las mujeres afroestadounidenses, escribió CNN.El anuncio ofensivo era un GIF de 3 segundos sobre un producto para la ducha que se publicó este viernes en la página de Facebook de la marca. Fue retirada el sábado.El GIF que fue publicado junto con la frase "¿Lista para una ducha Dove?". La publicación muestra una imagen en bucle de una mujer negra quitándose una camiseta marrón oscura para revelar una mujer blanca. Luego esta mujer se quita la camiseta beige y revela a una tercera mujer."Esto no representaba la diversidad de la belleza real que es la pasión de Dove y el núcleo de nuestras creencias, y no debería haber ocurrido", dijo la compañía en un comunicado este domingo. "Pedimos disculpas profunda y sinceramente por la ofensa que ha causado y no aceptamos ninguna actividad o imagen que insulte a la audiencia".Este viernes, Naomi Blake, una empresaria de belleza de 29 años que dirige una popular cuenta de Instagram, dijo que se puso en contacto con Dove a través de Facebook para expresar sus preocupaciones sobre el anuncio.Ella dijo que recibió una respuesta genérica. Blake también tomó capturas de pantalla del anuncio que pronto se volvió viral en Facebook y Twitter."¿Cómo puedes ver un anuncio de lavado corporal como este y no darte cuenta? Me molestó a mí y a muchas personas más", dijo Blake. "¿Qué le estás diciendo a las niñas negras que miran esto?".Dove retiró el anuncio el domingo y publicó una disculpa en Twitter.Pero esta no es la primera vez que una campaña de Dove ha causado polémica.En 2011, un anuncio de una línea de jabón para la ducha de Dove fue acusado de racismo por alinear a tres mujeres del tono de piel más claro a más oscuro. Aparecieron debajo de las palabras "antes" y "después", que indicaban cómo mejoraba la piel en unas fotos en la parte de atrás.A principios de este año, la división de Reino Unido de Dove promocionó un video corto que mostraba varias botellas de lavado de cuerpo de Dove con el lema "La belleza viene en todas las formas y tamaños". Los críticos dijeron que sugiere que las mujeres son definidas por su tipos de cuerpo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.