Salir del tratado costaría 4% en exportaciones

Ciudad de México— Los senadores del PRI informaron al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que tienen seis puntos irreductibles en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y que, de alterarse, no respaldarán la ratificación del acuerdo en el Senado.En tanto, la petista Dolores Padierna indicó que durante la reunión con Guajardo les informaron que las secretarías de Hacienda y Economía “ya hicieron un estudio de cuánto afectaría salirse del TLCAN y, en general, afectaría 4% del total de las exportaciones y el 6.3% de las importaciones. Así que no se acaba el mundo si nos salimos del TLCAN”.Además, comentó que, de acuerdo con la explicación de Ildefonso Guajardo, Estados Unidos ha utilizado “lenguaje inadecuado” y eso ha entorpecido los avances.El grupo de senadores que acompañan al Gobierno mexicano en la renegociación del Tratado se reunió con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, quien les dijo que “las reglas de origen es el tema más complejo... pero incluso ya hicieron sus cálculos y optarían por regular mediante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y acudir a nuevos mercados antes que aceptar las condiciones de Estados Unidos”, relató Dolores Padierna.Sobre los seis temas, el primero es la cláusula de extinción, lo que se conoce como “sunset provision”, la que Estados Unidos ha planteado incluir en el Tratado, la cual no estaba; “creemos que atenta contra el libre comercio, porque en el libre comercio se establecen reglas para la competitividad y para dar certeza jurídica y atracción de inversiones”, dijo Guerra.El segundo es el contenido estadunidense que están pretendiendo en la industria automotriz, de contenido nacional; tercero, la eliminación de los niveles de preferencias arancelarias, que atentan contra la industria textil; cuarto, la estacionalidad en remedios comerciales, que atentan contra todo lo que tiene que ver con los productos agrícolas, especialmente hortalizas y frutas.El quinto es la revisión de decisiones en materia antidumping y medidas compensatorias (la eliminación del Capítulo 19), que ya tanto se ha comentado, que es del interés de México y de Canadá, y el sexto punto son las compras de Gobierno, lo que EU llama “dólar por dólar”.“Rechazamos que la filosofía del libre comercio se impacte por una decisión o compromiso de campaña o imposiciones políticas, que rompa la filosofía para abrir las fronteras; para abrir los mercados”, destacó Orihuela.

