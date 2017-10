Diseña Mitsubishi vehículo inteligente

Monterrey— Mitsubishi tiene preparado para el Salón del Automóvil de Tokio, un nuevo conceptual llamado e-Evolution Concept, en el que, más que su configuración eléctrica, sobresale la Inteligencia Artificial.El e-Evolution es un auto inteligente, pues con el sistema de Inteligencia Artificial que no sólo monitorea los parámetros del coche, del tráfico y del camino, según la marca, sino que puede predecir las intenciones del conductor, ayudándole lograr sus objetivos, es decir, puede convertirlo en todo un piloto.Además de los temas de conducción, la Inteligencia Artificial en el e-Evolution funciona como asistente personal al interior del coche, no sólo para el conductor, sino que puede identificar a diferentes personas para entender las preferencias de cada uno de los pasajeros.Comprende también instrucciones dadas en lenguaje coloquial y no con frases específicas.Esta forma de dar instrucciones más naturales es uno de los cambios fundamentales en la interacción con el auto, y en este conceptual, Mitsubishi la aplica a funciones como el aire acondicionado, los limpiabrisas, luces y entretenimiento.Se trata de un modelo completamente eléctrico que usa tres motores de corriente eléctrica para mover las cuatro ruedas, uno moverá las ruedas delanteras, y los otros dos la parte trasera, uno para cada neumático.La configuración de motores independientes permite a la marca aplicar potencia de forma selectiva dependiendo de las condiciones de conducción. Es un sistema de “torque vectoring”, que ayuda al conductor en curvas.(Alberto Bortoni / Agencia Reforma)

