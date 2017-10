Destaca México en potencial solar

Ciudad de México— México se ha convertido en ejemplo y punta de lanza en los países de América Latina no sólo por las subastas eléctricas realizadas, sino sobre todo por su capacidad asignada de casi 4 mil megawatts y por los 5 mil millones de dólares de inversión que se esperan el próximo año.Israel Hurtado, secretario general de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex), dijo que durante un foro sobre el tema que se llevó a cabo en Chile, que con estos números, más los proyectos que están por fuera de las subastas, a México ya lo pueden ubicar dentro del top ten de países con generación de energía solar más alta.“La percepción es que México es uno antes de la reforma energética, y es otro después de la reforma energética, en términos de la energía solar, lo cual han señalado como una cosa positiva, aunque dado que es algo nuevo, hay varios temas que deberán mejorar.“Vamos bien, sobre todo considerando que las dos primeras centrales solares entraron en operación hace tres años, y ahora, entre las que se están construyendo dentro y fuera de las subastas se tienen en puerta unos 30 proyectos para el próximo año; para el próximo año deberán estarse dando inversiones por alrededor de 5 mil millones de dólares”, destacó Hurtado.Añadió que la generación de la energía se está descentralizando, y destacó que no hay energía más barata que la que se genera y se consume en sitio.“Por eso la gran apuesta a la generación distribuida o la instalación de paneles en techos, porque hacia allá va el tema, a poder generar y a que el excedente se pueda inyectar a la red, y no al revés, es decir, depender del proveedor”, comentó Hurtado.Y es que la apuesta a las energías limpias va en aumento.De acuerdo con datos de Bloomberg, siete megaproyectos eólicos, que cuestan entre 600 y 4 mil 500 millones de dólares cada uno, instalados entre Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania, China y Australia, permitieron a las inversiones globales en energía limpia subir 40 por ciento anual en el tercer trimestre de 2017.Las últimas cifras autorizadas en la base de datos de negocios y proyectos de Bloomberg New Energy Finance mostraron que el mundo invirtió 66 mil 900 millones de dólares en energía limpia en el tercer trimestre de 2017, frente a 47 mil 800 millones realizados en el tercer trimestre de 2016.Los datos al tercer trimestre indicaron que, hasta ahora, la inversión en 2017 se está situando 2 por ciento por encima comparado con el año pasado, lo que podría terminar en 287 mil 500 millones de dólares.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.