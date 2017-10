Reportan baterías infladas en iPhone 8 de Apple en China

Pekín— Un nuevo caso de un dispositivo iPhone de Apple Inc abriéndose por tener la batería inflada fue reportado en la prensa estatal china, en momentos que la firma estadounidense trata de reanimar las ventas en el mayor mercado de teléfonos móviles del mundo, informó Reuters.El incidente ocurre cuando Apple investiga casos similares reportados en Taiwán y Japón, de baterías del iPhone 8 Plus inflándose y haciendo que la carcasa del teléfono se abra.El diario estatal chino ThePaper.cn reportó el jueves en su sitio web que un comprador de iPhone apellidado Liu diciendo que su nuevo dispositivo iPhone 8 Plus llegó abierto el 5 de octubre. No había señales de explosión o de partes quemadas.Liu dijo a ThePaper que compró el teléfono a través del sitio online JD.com Inc, que no cargó el nuevo aparato y que lo devolvió al vendedor.En fotografías tomadas por Liu y divulgadas por el sitio de ThePaper se veía el teléfono abierto por un costado, dejando ver el chip y las partes internas del aparato.Un portavoz de Apple dijo que la compañía está revisando el asunto pero no hizo más comentarios.El incidente tiene lugar además cuando las dispares opiniones sobre el iPhone 8, que apareció una década después de que Apple lanzara su primera versión del revolucionario teléfono, hicieron caer las acciones de la compañía desde que lo presentaron.Apple compite en China con fabricantes locales, incluidos Huawei Technologies Co Ltd y Oppo que venden teléfonos de alta gama a precios bajos.