Buen manejo del dinero eleva calidad de vida

Ciudad de México— Aunque no te des cuenta, a lo largo de tu vida, en todas las etapas y cambios de todos los tipos, hay un elemento que siempre ha estado ahí y seguirá estando: el dinero, prácticamente tú y él son uno mismo.Todos necesitamos de bienes y servicios para vivir, ellos se consiguen con dinero, pero muchas veces ignoramos que su administración definirá nuestra calidad de vida, por ello es importante la educación financiera.Para muchos pensar en entender todo lo que tiene que ver con finanzas, simplemente les causa dolor de cabeza, sin embargo, de lo que se trata es de comprender lo básico, para poder tomar decisiones informadas.De una vez te digo un rotundo ¡no! las finanzas no son solo para expertos, todos las manejamos a diario.Desde la niñez y hasta en la etapa de jubilación, es importante adquirir capacidades financieras, y si bien no es fácil, ni por arte de magia, ya que en nuestro sistema apenas se comenzará a integrar a la educación formal la financiera, lo cierto es que hoy hay muchas formas de acceder a ella, un ejemplo es la Semana Nacional de Educación Financiera.La Educación Financiera debe inculcarse desde temprana edad y ponerse en práctica día con día.Requiere de construcción de hábitos, muchos de los frutos de este tipo de formación se ven reflejados a futuro: ahorrar para cumplir una meta, hacer aportaciones voluntarias para tener un retiro más digno; contratar un seguro hoy para evitar imprevistos económicos después. Además de utilizar el crédito de manera responsable para no adquirir deudas personales que no puedas pagar.La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) asegura que educarnos en materia de finanzas personales, nos permite tomar decisiones más informadas y adecuadas para nuestra situación y necesidades económicas.La Educación Financiera tiene que ver con gran parte de tu vida y puede servir en tu beneficio, yo siempre digo que prácticamente todo en la vida tiene que ver con el dinero, razón de más para educarnos en esa materia, créeme que te ahorrarás muchos dolores de cabeza.Hoy ya no hay pretextos, si no puedes asistir a la Semana Nacional de Educación Financiera en tu entidad o en la Ciudad de México, existen cursos gratuitos en línea, incluso diplomados como el de la Condusef.Puedes hacerlo con una duda particular, sobre ahorro, el retiro, cómo hacer un presupuesto, debe ser algo que le dé sentido para que tengas más interés, después verás que tus inquietudes continuarán y además tendrás necesidad de explorar otros temas.Si bien la intención no es que tengas un doctorado en finanzas, si se trata de que sepas tomar decisiones que afectan directamente en tu vida. También que en caso de necesitar un producto financiero, tengas los conocimientos necesarios para hacer preguntas a tus asesores, así nadie te agarrará en curva.