Impone EU nuevo arancel a aviones Bombardier

Washington– Estados Unidos impuso un nuevo arancel a los aviones C Series de Bombardier tras acusar a la empresa canadiense de venderlos a un precio menor a su costo de producción, dijo el viernes el Departamento de Comercio.El arancel de 80% es adicional al de casi 220% que el Departamento de Comercio anunció el mes pasado. El caso supone un triunfo para Boeing Co., la rival estadounidense de Bombardier.La fabricante canadiense de aviones, con sede en Montreal, aprovechó subsidios gubernamentales desleales para vender a precios artificialmente bajos sus jets en Estados Unidos, según las autoridades estadounidenses.“Estados Unidos está comprometido con el comercio libre, justo y recíproco con Canadá, pero ésta no es nuestra idea de una relación comercial adecuadamente funcional”, señaló el secretario de Comercio, Wilbur Ross.Específicamente, Boeing acusó a Bombardier de haber vendido el año pasado 75 aeronaves CS100 a Delta Airlines a un precio menor de lo que costó construirlos. Sin embargo, Delta asegura que Boeing ni siquiera fabrica los jets de 100 asientos que necesitaba.“Estos aranceles antidumping aplicados a los aviones C Series de Bombardier castigan injustamente al sector aeroespacial de Canadá y a sus más de 200 mil trabajadores, y pone en riesgo los casi 23 mil empleos estadounidenses que dependen de Bombardier y sus proveedores”, declaró Chrysti Freeland, ministra del exterior de Canadá.“Boeing está manipulando el sistema de recursos comerciales de Estados Unidos para impedir el ingreso de los nuevos aviones de Bombardier, los C Series, en el mercado estadounidense”, agregó.Bombardier afirmó que la decisión “representa una flagrante extralimitación y una aplicación incorrecta de las leyes comerciales de Estados Unidos en lo que parece un intento para obstruir el ingreso de los aviones C Series en el mercado estadounidense, sin tomar en cuenta las consecuencias negativas para la industria aeroespacial, los empleos, las aerolíneas y el público de Estados Unidos que viaja en aviones”.Bombardier puede apelar las sanciones en un tribunal estadounidense o un panel para la solución de controversias creado dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.El gobierno canadiense también puede presentar el caso ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.