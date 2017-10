Busca México TLC antes de elecciones

Puebla, México– Focalizar las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para alcanzar un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) antes de las elecciones del 2018 es la estrategia mexicana, aseguró el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.El funcionario explicó a los participantes del Foro Proceso de América del Norte que los procesos electorales tanto en México como en Estados Unidos aparecen como un incentivo para agilizar las pláticas.Incluso, lamentó que en Canadá no exista una situación política similar, por lo que calificó como una restricción dentro de las charlas trilaterales."Esta es una negociación que tiene retos en términos de tiempo. El proceso electoral en México y la renovación del Congreso en Estados Unidos están alineando nuestros incentivos, es una restricción que Canadá no tenga", expresó."Si va haber una solución, para que sea útil, debe suceder a más tardar al final de la primavera del próximo año. Estamos concentrados en encontrar una solución para alcanzar acuerdos antes de esa fecha y para que esto suceda no puede ser abarcada como una negociación tradicional", agregó.El Secretario reiteró que negociar con una administración para esperar que otro cumpla, en caso de un cambio de partido en el poder, o de correlación de fuerzas en las instancias como los congresos, resulta un juego de azar.Como ejemplo, dijo, está el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), que fue negociado con Barack Obama pero lo desechó Donald Trump.Por eso, comentó, para que el acuerdo se cumpla debe quedar listo previo a los comicios en México y Estados Unidos, a fin de que las partes se comprometan a su total aplicación.Precisó que no por el tiempo se verán forzados a aceptar condiciones ilógicas.Insistió en que el tiempo es un incentivo para alinear las negociaciones pero no va a incidir en el tipo y calidad de acuerdo que busca el Gobierno mexicano.Guajardo comentó a los asistentes que no cuentan con el tiempo para discutir todos los aspectos del TLC sino enfocarse a los puntos que cada una de las representaciones desea actualizar."No tenemos tiempo como negociadores para abrir hoyos por todas lados y discutir por todos lados lo que está sucediendo; si el sector agrícola está funcionando bien ya no se hable más de eso, no llevamos más propuesta"."Tenemos que ser muy francos, si el Presidente (Donald Trump) está muy enfocado en la manufactura en la industria de autos, vamos a enfocarnos en eso", manifestó.Sector automotorEn entrevista, el Secretario de Economía refirió que en este momento de la negociación no se puede discutir qué tanto se va a ceder en determinados temas, como en el rubro de la industria automotriz.Comentó que se requiere buscar soluciones con creatividad y aceptables para las tres partes.Mencionó que la ambición de Estados Unidos es alcanzar un mayor porcentaje en los componentes nacionales en la producción de autos, pero sostuvo que el reto es encontrar espacios favorable para todos.Insistió en que se trata de una negociación y además expuso que el texto en la materia automotriz y de reglas de origen aún no está en la mesa, por lo que ahora sólo hay interpretaciones.