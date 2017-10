Proyectan estancamiento en industria automotriz

Ciudad de México— La industria automotriz asentada en México, que durante varios años ha sido la industria manufacturera más importante y ha tenido crecimiento constante, está entrando en una fase de estancamiento, explicó Guido Vildozo, director senior de Análisis de Mercado automotriz de IHS Markit.Este 2017 difícilmente se superarán las expectativas para las ventas en el mercado nacional, la producción o las exportaciones.En el caso del mercado mexicano, calculó que difícilmente se sobrepasará la cifra de un millón 600 mil unidades vendidas que se alcanzaron durante 2016.“El mercado está teniendo un proceso de estabilización que no preveíamos, pensamos que toda la capacidad adicional que venía por parte de las diferentes terminales iba a permitir un grado de competencia que iba a permitir que el mercado siguiera creciendo.“Claramente esto no se vio en los primeros ocho meses del año, y en septiembre que se presenta una condición atípica”, dijo en entrevista luego del seminario “Panorama para México 2017”.La expectativa es que para el último trimestre de 2017 las ventas de autos se mantengan al mismo nivel del año, por abajo de lo alcanzado en 2016, y en 2018 quizá aumente el consumo nuevamente, si bien el panorama se ve ligeramente positivo en caso que el tipo de cambio no presente grandes variaciones, dijo.En materia de producción y exportación también señaló que habrá un periodo donde la industria relajará sus niveles de producción debido a cómo se encuentra el mercado.Además de la depresión del mexicano, el de Estados Unidos, que es a donde se dirige la mayoría de las exportaciones, no está en su mejor momento.Esto, por la combinación de la economía, la transición del mercado de preferencia de vehículos pequeños hacia más grandes –y que no se producen en México, ya que la mayoría de lo fabricado aquí son compactos–, los desastres naturales que ocurrieron allá y el inventario en exceso.“Estados Unidos tiene un exceso de inventario en este momento, ellos deberían tener 3.4 millones de inventario y tienen actualmente 4 millones, entonces se corre el riesgo que la industria deje de importar desde México.“La excepción sería que los vendedores hicieran remates de los modelos 2017 para liberar espacios y poder seguir enviando desde el país”, indicó.Las mismas armadoras están en una fase de estabilización y consolidación de su producción, que luce mucho menos estelar a los constantes anuncios de ampliación y llegada de nuevas plantas que ocurrieron en años pasados. (Ulises Díaz / Agencia Reforma

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.