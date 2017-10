Estadounidenses prefieren la cerveza mexicana

Nueva York— Aunque las ventas de cerveza en Estados Unidos están en un estado deprimido, los estadounidenses todavía siguen clamando por la espuma mexicana, publicó el diario The Wall Street Journal.En su versión online, la publicación dijo que Constellation Brands Inc., el distribuidor en EU de las cervezas Modelo y Corona, reportó un alza de 13 por ciento en las ventas de cerveza durante los meses del verano.Las ganancias vienen al tiempo que los líderes del mercado Budweiser y Bud Light están perdiendo volumen e incluso las cervezas artesanales, que hasta hace dos años estaban creciendo a dos dígitos, están experimentando una sacudida.Las acciones de la empresa, que han subido 36 por ciento este año, ganaron 4.2 por ciento ayer, a 209.66 dólares.“Sería incorrecto pensar que el crecimiento en la categoría de cerveza viene de las importaciones de todo el mundo”, indicó Robert Sands, director ejecutivo de Constellation Brands, en una conferencia con analistas para discutir los resultados.“No lo es. Viene del portafolio de Constellation de cervezas mexicanas”.Sands dijo que la empresa sigue gastando entre 8 y 9 por ciento de sus ingresos por cerveza en marketing pero que la cantidad se ha incrementado ante el crecimiento de las ventas. La empresa también está tomando más espacio en las tiendas minoristas dado la desaceleración de las cervezas artesanales así como de las marcas nacionales, indicó.Agregó que Constellation la opera la mayor planta cervecera en México, la cual trabaja cerca de sus máximos niveles para satisfacer la demanda.Las ventas del verano fueron impulsadas por la edición limitadas de las latas de Corona y marketing ligado a deportes, incluyendo los juegos Summer X y un patrocinio de Corona Extra de la pelea entre Mayweather vs. McGregor, que tuvo ingresos récord de pago por evento, destacó el diario.La empresa planea el próximo año un lanzamiento nacional para una nueva versión de Corona, llamada Corona Premier, así como de un producto llamado Corona Familiar en los mayores mercados hispanos, mencionó la publicación.Por otra parte, la empresa mantuvo su estimación para todo el año y elevó las perspectivas para sus utilidades. Ahora espera una ganancia por acción de 8.25 a 8.40 dólares, en lugar del rango anterior de 7.90 a 8.10 dólares.En el cuarto trimestre terminado el 31 de agosto, la utilidad neta fue de 499.5 millones de dólares, arriba de los 358.9 millones de hace un año. Las ventas fueron de 2 mil 090 millones versus 2 mil 020 millones del mismo período de 2016. Las cifras de ventas incluyen su negocio de vinos canadiense, que vendió a finales del 2016.(Guadalupe Oviedo / Agencia Reforma)

