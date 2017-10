Presenta Google ‘lluvia’ de gadgets

Google realizó ayer la presentación de dos celulares, audífonos traductores, un visor de realidad virtual mejorado, nueva bocina, un asistente personal de hogar de 50 dólares, una tablet-laptop y una cámara inteligente.En total, alrededor de 10 productos para casa (desde timbres, hasta cámaras de seguridad) estarán disponibles y serán compatibles con Google y aparatos electrónicos para mejorar su funcionamiento.Aquí algunos de los más destacados.Uno de los gadgets más sorprendentes y emocionantes que Google presentó durante su evento este 4 de octubre de 2017, fueron los Pixel Buds; unos audífonos, que conectan vía Bluetooth al teléfono y cuentan con Google Assistant integrado.A diferencia de muchos modelos en el mercado actualmente, presentan una cuerda de tela que los ajusta (y une para evitar que se pierdan fácilmente), al oído del usuario.El auricular derecho cuenta con un touchpad diminuto que permite recibir llamadas, ajustar el volumen, controlar la reproducción de música y conectar con el asistente de Google.Este gadget tiene una función de traducción en tiempo real, lo que nos permitirá platicar con cualquier persona en el mundo, aún si desconocemos su idioma gracias a Google Translate.Para hacerlo funcionar, la otra persona debe hablar en la bocina de tu teléfono, en los audífonos recibirás el mensaje en tu idioma predeterminado.Se venderán en un paquete con un estuche capaz de recargarlos por completo hasta 4 veces. La batería puede durar todo el día, aunque sólo 5 horas si se reproduce música de forma consecutiva. (Excélsior)Estarán disponibles en noviembreLa cámara de Inteligencia Artificial del Pixel 2, ‘Google Clips’ centrado en tomar fotos y vídeos familiares justo en el momento.Se trata de una diminuta cámara ‘point and shoot’ que es compatible con iOS o Android a través de su propia aplicación móvil.Google dice que crearon Clips teniendo en mente a los padres y las mascotas, por ello sólo veremos un botón, la lente y un clip para ajustarla a diversos lugares, nada más.Gracias a las funciones de reconocimiento de Google, Clips podrá “aprender” a quién fotografiamos más y nos recomendará las mejores tomas.También será capaz de unir las imágenes para crear pequeños clips de vídeo listos para ser compartidos en redes sociales, correo eléctrico o guardarlas en Google Fotos.La lente tiene una apertura f2.4 y gran angular de 130 grados, pero no se ha dado a conocer de cuántos megapixeles es el sensor. Tenemos estabilización digital y la clave de esta cámara está en su sincronización con nuestro smartphone, ya que es ahí donde podremos usar muchas de sus funciones. (Con información de Xataka.com)Disponibilidad: ‘Muy pronto’La segunda generación del smartphone de Google se presentó hoy en dos diferentes tamaños de pantalla pOLED: 5 pulgadas para el Pixel 2 y 6 para el Pixel 2XL.Google no incluyó doble cámara a la versión plus de su teléfono, dejando de lado la tendencia de la gama alta de incorporar dos lentes en los modelos premium. La cámara de ambos teléfonos es de 12 megapixeles.A la tendencia que sí se sumó Google es a la pantalla casi sin bordes, pues la versión XL creció de 5.5 de la generación anterior a 6 en ésta, cubriendo así la mayoría de la superficie frontal del teléfono.El cuerpo posterior del Pixel 2 es de cristal en la parte superior y de aluminio en la inferior, el lente de la cámara creció respecto al modelo 2016, y su sensor de huella promete ser el más eficiente del mercado, según Google.Ambas versiones tienen de serie el nuevo Android Oreo 8.1, procesador Snapdragon 835, 4 GB en RAM y están disponibles en dos diferentes almacenamientos: 64 y 128 GB.El Pixel 2 estará disponible en tres colores: azul, negro y blanco; mientras que el 2XL llegará sólo en blanco y negro.Los teléfonos ya están listos para pre-orden, pero no se anunció fecha de llegada a México; Puerto Rico será el único país de Latinoamérica en el que estarán disponibles. (Agencia Reforma)Listos para pre-ordenar en Estados Unidos. Sin fecha de llegada a MéxicoSiguiendo la moda de las bocinas inteligentes, este producto llega a un precio interesante (49 dólares, unos 870 pesos mexicanos) y es compatible con Google Assistant, la versión de Siri de Google.La industria apuesta fuerte por estos gadgets, que son literalmente bocinas a las que les podremos hablar y realizarán búsquedas en internet para nosotros con preguntas, canciones, o contenidos que deseemos conocer.Una versión más grande de la anterior con mayor potencia de sonido, a un precio (también) mayor). Costará 399 dólares (7 mil 700 pesos).En los casos de estas bocinas, de momento no estarán disponibles en México. (Excélsior)Home Mini: 49 dólaresHome Max: 399 dólares

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.