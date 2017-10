Posible, abandonar negociación del TLCAN: IP

Por primera vez desde que iniciaron las rondas para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el sector privado del país planteó la posibilidad de dejar la negociación si hay condiciones que México no pueden cumplir y es mejor esperar al siguiente presidente de Estados Unidos para llegar a un nuevo acuerdo.“En esta negociación existen riesgos importantes y cabe la posibilidad de que nos levantemos de la mesa por la razón de que los socios pidan circunstancias que México no pueda cumplir, que no van con la realidad de hoy”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.En el marco de la presentación de la Agenda Pública del Sector Privado, dijo que el objetivo en la modernización del TLCAN es fortalecer la competitividad regional de América del Norte.“En el caso de que no tuviéramos TLCAN, además de adecuar en materia de espejo nuestra relación bilateral con los dos socios, tenemos que seguir abriéndonos al mundo”, señaló.Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), dijo que el tema es fortalecer la región ante China, pero si no es posible, se apostará por el plan ‘B’, de trabajar bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con aranceles promedio de cuatro por ciento.“Preferimos una salida digna del TLCAN y aguantar dos años y medio con las reglas de la OMC para esperar al siguiente presidente de Estados Unidos y de Canadá para llegar a un nuevo acuerdo, que hacer un mal acuerdo que nos marcaría por los próximos 25 años”, dijo.Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, señaló que hasta ahora el ‘Cuarto de Junto’ ha coincidido con las posiciones del gobierno mexicano, pero destacó que su objetivo es defender los intereses de las empresas.Si el TLCAN no sobrevive a su modernización, entrarían en operación aranceles, por lo que México podría optar por reducir los que aplica a la importación de productos, a la par de los de Estados Unidos, sugirió Luis Robles, presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer.Como ambos países son miembros de la OMC, entonces, entrarían en acción los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF), pero en el caso de México son mayores que en Estados Unidos, por lo que para ellos sería más caro exportar a México que para los mexicanos venderle al vecino del norte.“Aunque no hubiera Tratado de Libre Comercio, en la medida en la que México baje sus aranceles de manera similar o idéntica a los Estados Unidos, el comercio en la región seguirá”, dijo Robles.Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), indicó que el sector no quiere cambios en el contenido regional, ni aranceles especiales, ya que estas empresas dependen del libre comercio. (Con información de El Financiero)