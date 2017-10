Adquiere Walmart empresa de paquetería

Walmart adquirió una pequeña empresa de envíos en Nueva York a fin de mejorar su capacidad de despachar productos a viviendas en menos de 24 horas.Parcel, con un almacén en Brooklyn, ha dominado la destreza de enviar paquetes en zonas densamente pobladas y hacer llegar enseres a las viviendas rápidamente, dijo Walmart el martes.Esa habilidad es clave para los grandes comercios hoy en día, cuando la capacidad de hacer llegar paquetes a los domicilios rápidamente y a bajo costo es indispensable para hacerle frente a la intensa competencia de empresas grandes como Amazon.com.El anuncio se da poco después de que Wal-Mart Stores Inc. introdujo un servicio para entrega de productos domésticos de alta calidad, orientado hacia la población joven urbana. Parcel enviará alimentos frescos y congelados de Walmart y de Jet.com, además de diversa mercancía. Walmart adquirió la empresa online Jet por más de 3 mil millones de dólares el año pasado.La prioridad que Walmart le está dando al servicio de entregas muestra cómo ha cambiado el panorama de las ventas minoristas, donde los comercios hoy en día son los que van a la casa del consumidor, y no al revés.Nate Faust, vicepresidente senior de comercio digital para Walmart, dijo que Parcel está en alianza con varias cadenas de alimentos y de comercio online, y que ha entregado más un millón de comidas en los últimos dos años. Walmart anhela ampliar esa base.Walmart no divulgó cuánto pagó por Parcel, más allá de decir que fue menos de lo que pagó por otras adquisiciones el año pasado. La transacción se concretó el viernes.

