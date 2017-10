Saca Google nuevo asistente para competir con Amazon y Apple

San Francisco– Google sacó al mercado un nuevo asistente personal activado con voz y que vendrá en distintos tamaños, a fin de competir con dispositivos similares que han lanzado Amazon y Apple.El Home Mini es un parlante del tamaño de un botón cubierto de tela. Incluye algunas de las funciones de la bocina cilíndrica que Google sacó al mercado el año pasado para competir con Echo de Amazon.El Mini costará unos 50 dólares, casi lo mismo que el Echo Dot, la versión mini de Echo. El asistente regular de Google, llamado Google Home, cuesta unos 130 dólares. La semana pasada, Amazon anunció que sacará al mercado la próxima generación del Echo, justo a tiempo para la temporada de compras navideñas, a sólo 100 dólares, un precio que Google decidió no igualar.El Google Home Max es un altoparlante rectangular con una tecnología avanzada para la transmisión de música, parecido al HomePod de Apple.Al igual que hizo Apple con el HomePod, Google promete que el Max tendrá la tecnología de aprender los gustos musicales del usuario de tal manera que podrá hacer sonar la música preferida del usuario. Pero el Max está conectado con un número más amplio de servicios de streaming comparado com el HomePod, que viene con los servicios de to Apple Music.Google vende el Home Max por casi 400 dólares, unos 50 más que el HomePod. Ambos productos salen a la venta en diciembre.El asistente activado con voz de Google será el núcleo digital de los altoparlantes, al igual que el Alexa de Amazon y el Siri de Apple tienen sus propios mecanismos.Las tres compañías tecnológicas están promocionando sus asistentes digitales como los mayordomos del futuro, capaces del ayudar al usuario a organizar sus vidas.Google confía en que los datos que ha acumulado en base a su popularísimo motor de búsqueda harán que sus asistentes digitales sean mucho más inteligentes que los de la competencia.

