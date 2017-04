Aconsejan medir gasto durante viajes

Para evitar que el período vacacional afecte el bolsillo, economistas y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dan una serie de recomendaciones.A través de un documento la dependencia federal señala que en caso de salir de la ciudad lo básico es elaborar un presupuesto y no rebasarlo.También aconseja medir los pagos que se realicen con tarjetas de crédito, pues será una deuda adquirida para los siguientes meses.Sobre el uso de plásticos recordó que es importante no perderlas de vista, ubicar cajeros automáticos de la institución correspondiente y emplear aquellos que estén preferentemente dentro de plazas comerciales.Luis Alamilla Ocaña, economista del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) comentó que además es necesario contar con un fondo de resguardo para cuando termine la temporada de descanso y poder afrontar los gastos cotidianos, sin tener que recurrir a empeños.“Aquí lo importante es no excedernos y recordar que de regreso hay obligaciones por cumplir”, refirió.El coordinador de la maestría en Negocios Internacionales de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, resaltó que las tarjetas de crédito actualmente son productos de riesgo, debido al alto nivel en que se encuentran las tasas de interés.Por ello, insistió en ocuparlas lo menor posible y hacer compras inteligentes.“La clave está en no gastar lo que no se tiene”, indicó.En caso de no salir de la ciudad, Condusef recomienda visitar museos, lugares recreativos o cercanos a la región donde se habita, que no representen fuertes erogaciones.En cualquiera de los supuestos si se desplazará en automóvil por carretera hay que verificar las condiciones mecánicas del mismo, anota en el documento.De igual forma remarca que es importante conservar todos los vouchers, para poder hacer aclaraciones, así como estar alerta cuando se ofrezcan promociones muy atractivas para viajar, pues podría tratarse de una estafa.

