Consumen mexicanos 102 litros de refresco al año

Ciudad de México— No sólo en los días calurosos sino a lo largo del año, las bebidas carbonatadas –en las que se incluyen los refrescos y algunos jugos espumosos– son las preferidas por los mexicanos.En 2016, el consumo per cápita en México se ubicó en 102 litros y con ello el país ocupó el tercer lugar; Estados Unidos ocupa el cuarto sitio con 101.5 litros, de acuerdo con datos de Euromonitor International.En el país Coca-Cola es la empresa que tiene la mayor participación de mercado, con 68 por ciento del total y con una venta de 8 mil 908 millones de litros en 2016, seguido de PepsiCo con 15 por ciento y la comercialización de 2 mil 3 millones de litros, según la consultoría.Los mexicanos tienen preferencia por estas bebidas porque son parte de su cultura y además las demandan por su accesibilidad, pues cuentan con puntos de distribución en demasiadas zonas del país, refirió Beatriz Torres, analista de bebidas de Euromonitor en México.“Hay mucha gente que a pesar de toda esta información que se ha difundido en los últimos años sobre las cantidades de azúcar y las alternativas que hay a ese tipo de bebidas, siguen teniendo muy arraigado, en su consumo diario y en su cultura, el consumo de bebidas carbonatadas”, destacó.Cuando los refrescos entraron en América Latina había un gran problema de la accesibilidad al agua potable, por lo que estas bebidas se convirtieron en una mejor alternativa, recordó.Por otro lado, en las naciones europeas las compras no se concentran en estos alimentos porque tienen un portafolio más amplio y cuentan con un mayor ingreso disponible para comprar otro tipo de bebidas, consideró.De igual forma, en Europa las demás bebidas son comunes en las diversas horas del día.Así que en México el consumo de café es de 30 litros per cápita, mientras que en Países Bajos es de 253 litros y en Finlandia es de 189 litros.Un caso similar ocurre con el vino, pues en México la demanda es de 0.7 litros, pero en países como Portugal y Francia es de 43 y 38 litros, respectivamente, según la consultoría.(Frida Andrade / Agencia Reforma)

