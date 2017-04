Caen acciones de United Airlines

Chicago– Las acciones de United Continental Holdings Inc cayeron hasta un 4.4 por ciento tras la reacción en todo el mundo a un vídeo en que un pasajero, al parecer de origen asiático, es arrastrado fuera de un vuelo sobrevendido de United Airlines .El video, que se propagó por las redes, muestra cómo el hombre es sacado por oficiales de su asiento del vuelo 3411, y provocó una airada reacción en redes sociales.En las plataformas chinas de internet, el incidente atrajo más de 340 millones de visitas de usuarios de Weibo hasta esta mañana.United Continental obtuvo un 14 por ciento de sus ingresos en rutas en el Pacífico.El presidente ejecutivo de United, Oscar Muñoz, emitió un comunicado donde se disculpó por el trato sufrido por el pasajero, revirtiendo una decisión previa de no pedir directamente excusas por el incidente."Quiero que sepan que asumimos la plena responsabilidad y trabajaremos para corregirlo", dijo Muñoz en el comunicado.Previamente, Muñoz había enviado una carta a los empleados donde no se disculpaba por la forma ruda en la que se trató el pasajero, pero expresaba su pesar por la situación y en la que decía al personal que se puede aprender de esta experiencia."Si bien lamento profundamente que esta situación haya surgido, también los respaldo enfáticamente a todos y quiero felicitarlos por continuar yendo más allá para asegurarnos de que volamos bien", decía la misiva.Además, llamó al hombre de 69 años que fue expulsado del avión "alborotador y beligerante''.Aunque se escuchan gritos en el video, en ningún momento se ve que el afectado, David Dao, un médico, agreda a los agentes de seguridad.De hecho, más tarde dice en voz baja: "Quiero irme a casa, quiero irme a casa''.Gran parte de la respuesta adversa se centró en si el hombre habría enfrentado el mismo trato si su origen étnico hubiera sido diferente.Muchos usuarios de Weibo, entre ellos el comediante Joe Wong y el fundador de JD.com, Liu Qiangdong, pidieron un boicot a United.Las aerolíneas suelen ofrecen vales y otros alicientes para que las personas cedan sus asientos si un vuelo es sobrevendido.United Airlines dijo que para obtener espacio para cuatro de sus empleados, cuatro pasajeros tuvieron que ser bajados del avión.Cuando el incentivo de 800 dólares no logró atraer voluntarios, los sobrecargos usaron computadoras para elegir "al azar" a cuatro desafortunados pasajeros.Tres aceptaron la exigencia de la aerolínea, pero el cuarto, un médico de 59 años de edad que dijo que tenía que ver a un paciente, se negó a desembarcar.La policía del aeropuerto llegó tras ser solicitada y sacó a empellones al hombre de su asiento. Durante el proceso el hombre se golpeó en la boca y empezó a sangrar.El Departamento del Transporte de Estados Unidos anunció el lunes una investigación.

