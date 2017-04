Intermediarios engañan sobre origen de aguacate

Ciudad de México— Comercializadores de Michoacán están comprando aguacate de Morelos y lo venden como si fuera de ese estado, engañando a consumidores nacionales e internacional, denunciaron productores.Debido a la calidad y prestigio que se ha ganado el fruto originario del Bajío, los comercializadores –y no los agricultores– son quienes en el mercado aprovechan estas características, refirieron productores de Michoacán.“Llegan los camiones al empaque, la maquilan (fruta) y ya sale para el mercado que esté destinada, para Japón, Europa, Canadá, Medio Oriente, pero bajo el sello de Michoacán”, detalló Jesús Arenas, presidente de la comercializadora Avocados of Morelos.Fernando Campuzano, secretario general de la organización Trabajadores Unidos del Campo y la Ciudad (TUCC) en Morelos, destacó que los productores de esa entidad cuentan con certificaciones como la Global GAP que les permite exportar a diversos países europeos o asiáticos, excepto Estados Unidos.Sin embargo, entre los agricultores de ambas entidades se pone en duda que el fruto de Morelos no esté pasando al vecino país del norte, lo cual a largo plazo podría afectar el trabajo y prestigio ganado por los michoacanos.Por ello, los productores de Michoacán han llegado a parar camiones que provienen de Nayarit, pues también se hacen pasar como de ese estado, pero lo dejaron de realizar porque fueron acusados de secuestradores y de obstructores de vialidades públicas.No obstante, comentaron que continua el cruce de esos camiones a la entidad, los cuales también provienen del Estado de México.Otra de las consecuencias es que los productores de Morelos tienen afectaciones económicas, pues se compra el aguacate cuando todavía no está maduro, por lo que su precio, en ese momento, es de entre ocho 8 y 9 pesos el kilo, pero regresan por él entre cinco y seis meses después, cuando maduró y cuando su valor se eleva entre 15 y 20 pesos el kilo, puntualizó Arenas.“Ellos ya acuerdan la fecha de corte, el productor como no tiene mucha experiencia, les vende y cuando se dan cuenta, pues vendieron barato y aquellos están vendiendo caro”, afirmó Arenas.Destacó que los agricultores morelenses se ven convencidos de vender porque se les paga en una sola exhibición, por lo que su liquidez es inmediata, además de que no suelen llevar un control en sus gastos.En Morelos existen tres comercializadoras, de las cuales sólo dos exportan, resaltó Arenas.

