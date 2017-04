Tesla es la automotriz de mayor valor en EU, supera a GM

Nueva York— Tesla se convirtió ayer en el primer constructor estadounidense de autos por valor bursátil superando a General Motors (GM) en una muestra de la confianza del mercado en los vehículos eléctricos.Ya en las primeras transacciones en Wall Street la acción de Tesla, fabricante estadounidense de autos eléctricos de lujo, subió y el valor bursátil de la compañía era de 51 mil 560 millones de dólares contra 50 mil 260 millones de GM, el mayor fabricante estadounidense en términos de ventas.Tesla mantuvo así este lunes el crecimiento bursátil iniciado la semana pasada y que la llevó a dejar atrás a Ford; el segundo mayor fabricante estadounidense de autos.La diferencia de valor bursátil entre Tesla y GM no refleja la relación de fuerzas entre ambas firmas.El año pasado Tesla produjo 84 mil autos y tuvo un volumen de negocios de 7 mil millones de dólares. En cambio GM fabricó 10 millones de autos y tuvo ingresos de más de 166 mil millones de dólares.GM tiene 17.3% del mercado estadounidense y Tesla sólo 0.2%, según el gabinete Autodata.Tesla empezó a subir en Wall Street gracias a una cantidad récord de 25 mil autos entregados en el primer trimestre lo cual llevó a que los analistas hicieran proyecciones optimistas para los próximos meses.El ascenso de Tesla sugiere que los mercados financieros apuestan a que los motores eléctricos reemplazarán a largo plazo a los de combustión y que los vehículos autónomos y los servicios de movilidad son el futuro de los medios de transporte, según expertos.“Tesla genera optimismo, libertad, desafío y una cantidad de otras emociones que, nos parece, otras compañías no pueden replicar” dijo la firma inversora Piper Jaffray.“Mientras corren para alcanzarla, los competidores de Tesla no hacen más que mostrarse más desesperados”, dice el informe.La valorización de Tesla refleja la amplia convicción del mercado en que esa firma del Silicon Valley representa el futuro de la industria del automóvil y que además tiene un mayor empeño que empresas tradicionales para incorporar nuevas tecnologías a los vehículos que produce.GM reaccionó con calma ante el crecimiento de un competidor al que supera ampliamente en producción y volumen de negocios.“Hemos construido un historial de sólido desempeño financiero”, dijo a la AFP un vocero de GM.“Seguiremos dedicados en entregar excelentes resultados y en tomar decisiones para aplicar capital en donde se generarán los mejores resultados para fortalecer el valor de las acciones”, añadió.La estrategia de GM ha incluido aumentar las inversiones en tecnología para vehículos autónomos y un compromiso de lograr un crecimiento de rentabilidad de lo cual fue una muestra la venta en marzo de su filial europea Opel.Tesla rehusó hacer comentarios sobre su triunfo en Wall Street.La compañía se propone comenzar a producir en julio el Model 3 que apunta al mercado del consumidor medio para de ese modo tornar el auto eléctrico más accesible a un público más amplio.En el pasado verano boreal recibió pedidos de compra de unos 400 mil Model 3 a un precio de 35 mil dólares. La empresa dijo que la producción de ese modelo llegará a 500 mil unidades en 2018; una cantidad que genera escepticismo entre los analistas.No todos se subieron al carro de Tesla. El analista de la firma CFRA Research, Efrain Levy, elogió el progreso tecnológico de Tesla pero mantiene su recomendación de vender sus acciones debido a que las considera sobrevaloradas.(Luc Olinga / AFP)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.