Defienden FMI, OMC y OCDE el libre comercio

Berlín— Los responsables de tres de las más grandes organizaciones económicas mundiales, el FMI, la OMC y la OCDE, así como Alemania, indicaron que quieren “apoyar más” al comercio internacional frente al “peligro” proteccionista, en una declaración publicada ayer en Berlín.“Las cifras de crecimiento decepcionantes del comercio mundial y el peligro de las tendencias proteccionistas crecientes son para nosotros una incitación clara para apoyar al sistema comercial internacional aún más”, subraya esta declaración publicada con motivo de la reunión de dirigentes de estas organizaciones con la canciller Angela Merkel en la capital alemana.Se trata de Christine Lagarde para el Fondo Monetario Internacional (FMI), Roberto Azevedo por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y Ángel Gurría por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).El texto también fue firmado por el presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, y el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, que también participaron en este encuentro.Aunque la declaración no menciona directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su contenido no deja ninguna duda sobre el origen del “peligro” proteccionista al que hace alusión.A lo largo de toda su campaña, el magnate norteamericano no cesó de reiterar, en medio de fuertes afirmaciones proteccionistas, su convicción de que Estados Unidos había sido el gran perdedor de los acuerdos comerciales de las décadas anteriores.Poco después de su llegada al poder, exigió volver a negociar el Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (ALENA), que desde 1994 reúne a Estados Unidos, Canadá y México.“El comercio internacional y los mercados abiertos son necesarios” para el crecimiento económico y el empleo, señala por su parte la declaración de Berlín. También sale en defensa de la OMC, de una “importancia decisiva”.Otro tema que preocupa a la comunidad internacional son las reservas de la administración Trump en relación a la lucha contra el cambio climático.Los firmantes de la declaración de Berlín estiman que “la lucha contra el cambio climático y la protección de los recursos naturales en cantidades limitadas siguen siendo un tema central de nuestro programa político”.

