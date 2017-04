Se apresuran a declarar y no reciben devolución

Ciudad de México— Varios contribuyentes que madrugaron para presentar su declaración anual de impuestos no obtuvieron una respuesta igual de oportuna de parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de devolución de impuestos.El fisco abrió el sistema de declaraciones de impuestos para personas físicas el pasado 22 de marzo, con la promesa de devolver los saldos a favor en un plazo máximo de 5 días hábiles.Sin embargo, un período de ajuste en los sistemas de devoluciones del SAT impidió que aquellos que presentaron rápido su declaración pudieran obtener el beneficio en el plazo marcado.“Desde el 4 de abril las devoluciones en 5 días ya están operando con regularidad y los contribuyentes que presenten su declaración en los siguientes días y obtengan saldo a favor, lo recibirán en el plazo prometido.“En los primeros días hay un periodo de ajuste de los sistemas de declaraciones y devoluciones y en lo que se empatan, suele retrasarse un poco la devolución del saldo a favor”, explicó el fisco.Sin embargo, quienes tienen un saldo un favor en las declaraciones presentadas tras el periodo de ajuste recibirán su dinero en los 5 días, aseveró la autoridad.Actualmente, de acuerdo con cifras oficiales, el SAT ha devuelto alrededor de 2.5 mil millones de pesos a los contribuyentes que obtuvieron un saldo a favor.Reforma corroboró los casos de varios contribuyentes que realizaron su declaración anual de impuestos en los primeros días tras el lanzamiento del sistema del fisco, que no recibieron en el tiempo establecido su devolución.Para todos esos casos, el fisco aseguró que probablemente ya fueron entregadas esas devoluciones o se hará a la brevedad.La autoridad lanzó por segundo año consecutivo la declaración anual prellenada, en la que realiza una propuesta de pago de impuestos y, en su caso, de un saldo favor, usando la información de las retenciones realizadas por el patrón y las facturas que coinciden con sus gastos deducibles.Con ese sistema, estimó, un mayor número de contribuyentes se animará a presentar su declaración anual y así conseguir su saldo a favor.Asimismo, este año el fisco lanzó un beneficio fiscal para personas físicas asalariadas y que no obtuvieron ingresos por intereses mayores a 20 mil pesos de no presentar la declaración anual o hacerlo más adelante en el año.Según el SAT, alrededor de 1.9 millones de contribuyentes asalariados podrán beneficiarse de la medida anunciada para el proceso de declaraciones de este año.

