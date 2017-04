Permite Ley cambios de vuelos sin aviso

Ciudad de México– Las aerolíneas que operan en el país pueden cambiar horarios de vuelos sin avisar a sus clientes, ya que la ley de Aviación Civil y su reglamente lo permiten, por lo que no hay sanción alguna, pero sí resarcimiento del daño."Si bien es cierto que esta política no está bien, la Ley sí lo prevé", dijo Sonia Salgado, directora general de quejas y conciliación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).Por esa razón, dichas empresas no pueden ser sancionadas.Salgado aseguró que en términos y condiciones de las aerolíneas está establecido que pueden hacer los ajustes de vuelos sin avisar.Sin embargo, reconoció que una modificación de ese tipo, como lo hizo Volaris, afecta a los viajeros, ya que pueden existir casos en los que sea necesario que arriben a su destino a determinada hora.Respecto a si las empresas deberían avisar a los usuarios sobre el cambio de sus vuelos de forma personalizada, vía correo electrónico o con una llamada telefónica, destacó que la Ley no puntualiza que así deba ser."No lo establece así la Ley tristemente porque ahí sí podríamos cubrir un poco más",dijo.Aclaró que Profeco debe apegarse a lo que establecen las leyes para ayudar a los consumidores, quienes en una situación así pueden acudir a sus delegaciones o comunicarse vía telefónica o en su página para buscar una conciliación exprés con el fin de que la empresa compense por el cambio.Aun cuando no están obligadas a avisar sobre un ajuste en el itinerario, toda aerolínea tiene que resarcir de alguna forma el daño, lo cual dependerá del tiempo de retraso.Para alguien cuyo vuelo se retrasó menos de tres horas después del horario previsto, la empresa tendrá que pagar alimentos y bebidas al cliente.Mientras que si el retraso es mayor a seis horas, es obligatorio que le pague la estancia en el hotel y alimentos.Además, la línea aérea debe paga traslados desde y hacia el aeropuerto, así como permitirles a los pasajeros una llamada para avisar al lugar de destino que no llegarán a tiempo.Aunado a esto, también deberá dar un vale del 20 por ciento del costo total del boleto.Salgado exhortó a los consumidores a leer los términos y condiciones de las compras que hacen de los vuelos, ya que eso permite una mayor claridad en las operaciones.

