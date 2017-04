Rejuvenece flota aérea del país

Ciudad de México— La flota aérea mexicana comercial tiene la menor antigüedad registrada en los últimos años con una edad promedio de 8.6 años.Dicha edad la alcanzó en 2016, debido al interés de las aerolíneas de eficientar sus costos ante el aumento del precio de los combustibles, de acuerdo con especialistas.La flota de servicio comercial regular con 360 aeronaves llegó a su menor edad en 12 años, pues en 2015 fue de 9.1, de acuerdo con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).La flota de aviones Airbus 321, con un total de 13, es la de menor edad con 0.2 años promedio.Aunque Volaris es la segunda aerolínea que más aeronaves concentra con 69 y uno de los promedio de edad más bajos con 3.7 años.La renovación de aeronaves no obedece tanto a tener equipo nuevo en sí, sino a la intención de generar eficiencias en cuanto a uso de combustibles ante el encarecimiento de los mismos, aseguró Marco Montañez, analista de Vector Casa de Bolsa.Esto obedece a que un avión nuevo permite recorrer más millas con más combustible que uno que no lo es, explicó Lucía Tamez, analista de Signum Research.“Si la turbosina está subiendo de costo, si no van a disminuir operaciones, necesitan conseguir aeronaves con la que puedan reducir el costo de combustible, pese a que se incremente la capacidad de operación”, dijo.Detalló que también ha ayudado el hecho de que Aeroméxico está en proceso de renovación de contratos, lo cual ha aprovechado para tener una flota nueva.En tanto que Volaris se encuentra en expansión, por lo que está arrendando más aeronaves nuevas, comentó.Ambos analistas coincidieron en que esto podría beneficiar a los pasajeros, pues menores costos implicarían una baja de tarifas.Pero eso sería posible si todas las demás variables se mantienen como hasta ahora y permiten esa baja en los precios, aclaró Tamez.La renovación ha beneficiado a las aerolíneas, por ejemplo, para VivaAerobus implicó un incremento de participación en el mercado.Por primera vez en 10 años, logró obtener el 15 por ciento del mercado de pasajeros domésticos del país.Durante enero pasado transportó a un total de 533 mil 459 pasajeros gracias, entre otras cosas, a la renovación de su flota.Tan sólo en enero del año pasado su participación de mercado fue de 12 por ciento, 3 puntos porcentuales más.Dijo que la renovación de la flota que ha tenido no sólo da mayor confort, sino una eficiencia en el uso de combustible que lo convierte en un círculo virtuoso para que sea más competitiva a la hora de determinarlos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.