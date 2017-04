Rechazan dar Impuesto Sobre la Renta a exdueños de cervecera

Ciudad de México– Un tribunal federal resolvió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no está obligado a devolver 12 mil 573 millones de pesos que accionistas de Grupo Modelo pagaron por Impuesto sobre la Renta (ISR) luego que vendieron la empresa a la multinacional Anheuser Busch en 2013.Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó este miércoles la negativa del SAT para devolver el ISR exigido por los ex accionistas Ana María González Cimadevilla y Miguel Roberto Álvarez Yates.Cimadevilla y Álvarez pagaron 634 millones de pesos en impuesto tras vender sus acciones, pero están pendientes 23 demandas similares de otros accionistas, que entregaron 11 mil 939 millones de pesos al fisco, y que serán resueltas en términos similares por el TFJA.Los inconformes alegaban que, por tratarse de una operación ejecutada en la Bolsa Mexicana de Valores, les aplicaba la exención que en esa época preveía la Ley del ISR.Sin embargo, el SAT en 2016 y el TFJA este miércoles resolvieron que dicha exención es para accionistas minoritarios, no para los que controlan una empresa y venden sus títulos para transferirla a otra corporación, por lo que fue correcto que se les obligara a pagar el impuesto por los ingresos obtenidos.La sentencia del Tribunal de Justicia podrá ser impugnada mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito, pero por el monto del caso es previsible que se solicitará a la Suprema Corte de Justicia ejercer su facultad de atracción para que fije el criterio definitivo.Tres de los ex accionistas principales de Grupo Modelo decidieron no impugnar la negativa del SAT para devolverles el ISR. Se trata de María Asunción y Lucrecia Aramburuzabala Larregui, así como Valentín Diez Morodo, quienes en conjunto pagaron al fisco 12 mil 126 millones de pesos.La venta de Modelo a Anheuser Busch, valuada en 20 mil millones de dólares, le dejó al fisco federal ingresos totales de 30 mil 714 millones de pesos.De éstos, 7 mil millones fueron retenidos de inmediato aplicando una tasa de 5 por ciento, mientras que 23 mil 714 millones fueron cobrados cuando los accionistas presentaron sus declaraciones anuales del ejercicio de 2013, con una tasa de 30 por ciento.Fuentes tributarias estimaron que, a estas alturas, el monto actualizado y con intereses que se tendría que devolver a los accionistas si la Corte revoca el criterio del TFJA sería superior a 48 mil millones de pesos.Lo anterior, ya que incluso las Aramburuzabala y Diez Morodo podrían reclamar un "pago de lo indebido" y pedir la devolución, aunque no impugnaron la negativa original.

