Gobierno revisa retiro de vehículos ordenado por Ford

Detroit– La agencia de seguridad automotriz del gobierno de Estados Unidos revisa un retiro de miles de vehículos ordenado por Ford para automóviles que podían quedarse con poco refrigerante, sobrecalentarse y prenderse en llamas, dado que la empresa propuso un arreglo que no resuelve el problema.Ford Motor Co. notificó a la agencia sobre el retiro, iniciado después de que 29 motores ardieron, de acuerdo con documentos fechados la semana pasada. La automotriz dijo que instalaría un sensor que advierte a los dueños cuando hay poco refrigerante en los motores turbo de 1.6 litros. Pero el sensor no resuelve el problema subyacente, que es la pérdida del refrigerante.La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), dijo el martes que está revisando el retiro.''La agencia tomará las medidas apropiadas que sean necesarias'', dijo la portavoz de la NHTSA en un comunicado. No dio más detalles. La agencia confirmó que estaba revisando el retiro luego que The Associated Press hiciera preguntas sobre la solución ofrecida por Ford.La NHTSA podría determinar si la solución de Ford resuelve el problema de incendios, o podría abrir una investigación para ver si se necesitan más reparaciones.Expertos dicen que los autos nuevos no se deben de quedar sin refrigerante, y que Ford podría estar recortando costos al pasar la responsabilidad del problema a los dueños. El refrigerante podría estar escapándose por varios lugares, o el motor lo podría estar evaporando. Estas últimas dos situaciones podrían ser un problema mayor para los dueños en el futuro, especialmente si los dueños no revisan el nivel del refrigerante religiosamente y actúan inmediatamente si es que baja.''Todo lo que estás haciendo en monitorear un síntoma, no estás resolviendo un problema'', dijo John Nielsen, director administrativo de ingeniería automotriz para la asociación automotriz AAA. ''Un motor saludable no tiene un escape en el refrigerante, para nada. Nunca''.El retiro incluye unos 230 mil vehículos en Norteamérica, incluyendo autos y camionetas tipo SUV y van.