Pide Carstens no comprometer gasto

Ciudad de México– Las finanzas públicas de México están demasiado comprometidas para permitirse una expansión del gasto y otorgar beneficios a la población, mencionó Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México (Banxico).Al término de su comparecencia en el Senado de la República, aseveró que cualquier candidato que pretenda ocupar la Presidencia en 2018, debe tomar en cuenta que no hay mucho espacio para cumplir con promesas que impliquen un gasto elevado.“La realidad es que el mantener finanzas públicas sanas será un trabajo ineludible para cualquier gobierno hacia adelante, y ese es un punto que se va a tener muy en cuenta hacia adelante.“México no es un país que tenga mucho espacio para expansiones fiscales, simplemente porque tenemos una base tributaria baja y eso no da mucho lugar para aumentos desproporcionados en el gasto”, dijo.Sin referirse a algún partido o candidato en particular, el Gobernador exhortó a que todos tomen en cuenta que el país tiene gastos comprometidos elevados y que se deben vigilar para evitar nuevos desbalances en las cuentas públicas.“Diría que el país va a enfrentar presiones fiscales hacia adelante de manera inexorable porque hay ciertos componentes del gasto que van a ir creciendo y que son ineludibles: gasto en pensiones, gasto en salud, en seguridad, en educación.“Aún cuando el sector petrolero tenga un desempeño muy favorable, los ingresos petroleros no podrán ir creciendo a la misma velocidad que el PIB”, dijo.De esa forma, las finanzas públicas mexicanas exigen disciplina y compromiso de parte de las autoridades para mantenerse sanas y poder cumplir con sus obligaciones básicas.La economía mexicana ha registrado un crecimiento persistente durante casi ocho años, distinguiéndose de otros países, destacó el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.Al comparecer ante los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, dijo que desde mediados de 2009 van 30 trimestres al alza, con excepción de un período, lo que sólo han registrado otros cinco o seis países, pues la mayoría ha caído.“Aunque no ha sido muy acelerado el crecimiento, sí ha sido bastante persistente y en ese sentido sí se distingue favorablemente la economía mexicana con respecto a otras”, subrayó el gobernador central en su exposición inicial. (Con información de Reforma y El Financiero)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.